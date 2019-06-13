Зато овцевод хороший 11 13.06.2019, 15:06

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Прежде чем пенять на чьи-то прогнозы, стоило бы присмотреться к своим.

Кажется, нет такой сферы, в которой бы Лукашенко ни раздал свои «жэточайшие указания». В роддомах не рожают без его установки, а на селе даже не рискуют вырыть компостную яму, не получив подробнейший инструктаж, пишет «Салiдарнасць».

Поэтому, когда Александр Григорьевич обрушился на Белгидромет, никто особо не удивился.

— С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, - заявил Лукашенко 11 июня, раздавая новые портфели. — Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов.

В принципе наезд на синоптиков происходит уже не первый раз. Два года назад Лукашенко о качестве прогноза погоды говорил практически то же самое.

— Когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать, — заявлял Лукашенко министру природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как видим, с той поры мало что изменилось. Прогнозы Белгидромета мало радуют Лукашенко. Хотя, честно говоря, зачем вообще знать погоду человеку, который может заявить: «Вы просили дождь, я дал вам дождь!»

Но если серьезно, так прежде чем пенять на чьи-то прогнозы, стоило бы присмотреться к своим. Достаточно вспомнить, какой рост экономики обещал Александр Григорьевич, и что в итоге вышло. Куда ни глянь: сельское хозяйство, промышленность, образование… даже 50-70% из обещанного не сбылось. А прогнозы главы государства о зарплатах в 1000 долларов у многих до сих вызывают нервный смешок.

Хотя, справедливости ради, заметим, что некоторые зарплатные обещания все же выполнялись. Как например, 500 долларов средней зарплаты под выборы 2010-го. Другое дело, что после этого белорусов ждал ледяной дождь обвальной девальвации рубля. «Вы просили дождь, я дал вам дождь!»

Так что синоптик из главы государства — тот еще!

Зато вот овцевод, говорят, хороший. «Штук пятьдесят. Раздаю людям. Девать некуда», — рассказал Лукашенко о своих овечках, которых выращивает в резиденции, и возмутился, что правительство напрогнозировало на 2025 год всего 133% увеличения поголовья в стране.

Так что нечего там парить мозги какой-то экономикой. Займемся погодой и овцами. Что-что, а прогнозировать и разводить у нас всегда умели. Правда, пока только баранов.