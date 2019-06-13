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Почему Лукашенко проиграет в 2020 году?

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  • Алесь Круткин
  • 13.06.2019, 15:46
  • 4,109
Алесь Круткин

Потому что за него - 1%.

Как говорил мне на автостопе один из руководителей Департамента финансовых расследований госконтроля по Гомельской области:

«Даже в моей деревне, откуда я родом, за него 0% ! А в 1994 было под 90!%. Он будет фальсифицировать, но взяв 1% ему придется дорисовать себе 79%! Даже чиновники уже в шоке!».

А вот что говорил человек из прокуратуры по Могилевской области:

«Среди прокуроров лично я не знаю ни одного человека, который за Луку. Все работают из-под палки и ждут, когда вы его скинете! Вcе!».

В СК такая же ситуация:

«Вы, ребята, главное жмите его сильней, а там и мы подтянемся!».

Такие дела.

Алесь Круткин, «Фейсбук»


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