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Как спасаются от жары в центре Гомеля

  • 13.06.2019, 19:34
Фото: kp.by

Некоторые приходят к фонтану уже в купальниках и с полотенцем.

В гомельском городском сквере дети и не только спасаются от жары в фонтане. При этом не нарушая общественного порядка, поэтому претензий от милиции в данном случае нет, пишет kp.by.

Дело в том, что фонтан этот не как все - с чашей, а расположен на уровне тротуара. Такие фонтаны, когда струи бьют прямо из гранита и вода падает на площадку, есть во многих городах мира, а недавно новинка появилась и в Гомеле. Теперь спасаться от жары очень легко - просто зайти в фонтан.

Нынешней аномальной жарой фонтан пришелся по душе многим. На протяжении всего дня здесь много детей, а некоторые заходят под струи и вместе с родителями. Некоторые приходят к фонтану уже в купальниках и с полотенцем - как на пляж.


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