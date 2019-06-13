Как спасаются от жары в центре Гомеля
- 13.06.2019, 19:34
Некоторые приходят к фонтану уже в купальниках и с полотенцем.
В гомельском городском сквере дети и не только спасаются от жары в фонтане. При этом не нарушая общественного порядка, поэтому претензий от милиции в данном случае нет, пишет kp.by.
Дело в том, что фонтан этот не как все - с чашей, а расположен на уровне тротуара. Такие фонтаны, когда струи бьют прямо из гранита и вода падает на площадку, есть во многих городах мира, а недавно новинка появилась и в Гомеле. Теперь спасаться от жары очень легко - просто зайти в фонтан.
Нынешней аномальной жарой фонтан пришелся по душе многим. На протяжении всего дня здесь много детей, а некоторые заходят под струи и вместе с родителями. Некоторые приходят к фонтану уже в купальниках и с полотенцем - как на пляж.