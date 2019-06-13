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В Логойске начали производить пакеты из кукурузы

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  • 13.06.2019, 19:47

В Беларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым «майкам» – пакеты из кукурузы.

Они полностью разлагаются, не оставляют пластиковых следов в природе. А при соблюдении определенных условий из них можно сделать удобрение, передает belmir.by.

Изготавливать уникальную для нашей страны упаковку начала группа компаний Kinglet в Логойске – на этой неделе там запустили промышленное производство кукурузных пакетов. В ближайшие несколько недель они появятся в крупных торговых сетях.

Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet

Новые био-пакеты производятся из материала на основе кукурузного крахмала, который получают из листьев растения. Через год, вместе с органическими и пищевыми отходами, такая упаковка разлагается и исчезает.

Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet

Если создать специальные условия для промышленного компостирования (процесс создания удобрения), пакеты станут частью питательного вещества для огорода через 180 дней, а то и меньше.

– Мы работаем с мировым лидером в сфере производства сырья из органических материалов – итальянской компанией Novamont, – рассказал директор Kinglet Максим Мелешко.

По его словам, за месяц оборудование может выпускать около 30 млн кукурузных пакетов-маек. Такие объемы и темпы в состоянии закрыть потребности в упаковке всех белорусов.

До конца июня кукурузные пакеты появятся на отдельных стойках прикассовых зон сетей «Green» и «Корона», а затем и в других гипермаркетах, которые заинтересуются новинкой.

Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet

Стоимость такой «майки» будет дороже полиэтиленовой, но вдвое дешевле бумажной. Точную цену определяет сам ритейлер: от 30 до 40 копеек. Однако производитель уверен, что это не станет препятствием для тех, кого волнует проблема пластикового мусора.

Кукурузные пакеты Kinglet соответствуют характеристикам «биоразлагаемости» по Европейскому стандарту EN13432: не меньше 90 процентов материала распадается на CO2, воду и биомассу.

Такие пакеты можно отличить по специальному логотипу «OK compost», лицензию на печать которого выдают только независимые европейские лаборатории: TUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия). Как говорят на предприятии, пакеты одобрены уже и в нашей стране.

Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet

– Уже есть одно заключение от лаборатории белорусского технологического университета о том, что пакет Green не содержит пластик, – проинформировал технолог Валентин Комель.

Кроме «кукурузной» линии, на заводе также обновили оборудование цеха переработки. Именно вторичная переработка сегодня считается самым рациональным способом решения проблемы загрязнения планеты пластиком.

Но, в первую очередь, должны измениться потребительские привычки людей: использовать как можно меньше упаковки, а ту, что используем – собирать и отправлять на переработку.

Этим летом группа компаний Kinglet собирается запустить еще один эко-проект: суть его в том, чтобы мотивировать белорусов сдавать свои старые пакеты и получать из них новые. Так удастся избежать появления дополнительного пластика на планете.

Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet
Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet
Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet
Во время презентации кукурузных пакетов. Фото: Kinglet

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