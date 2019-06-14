закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Человек, ушедший в фантазии

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 14.06.2019, 10:27
  • 1,653

Очень простое в России начальство.

Хочет бац-бац, и в дамки.

Главный кремлевский начальник только что сообщил, что улучшение отношений с Украиной «неизбежно», украинский народ то ли тот же, что российский, то ли «братский». Кроме того, «элиты» Украины могут делать, что хотят, мы же будем общаться с народом Украины как бы напрямую. Еще Путин посоветовал Украине не заниматься «русофобией», а обратить внимание на экономику. И так далее.

Это – мир желаемого, мир фантазий, далекий от того, что есть в реальности. И рецепты такие же – фантазийные. От человека, который ничего не может сделать.

Реальность иная.

На деле есть сплошное преступление российского начальства. Наказуемое по действующему в России закону. Развязывание агрессивной войны против Украины. Аннексия ее территории. Поддержка сепаратизма и прямое военное участие. Тысячи убитых. Сбитый гражданский самолет. Многолетняя антиукраинская пропаганды на госТВ. Западные санкции в ответ на нападение на Украину.

Кроме того, созданная в России модель «государства для своих» друзей и их семей, которая ни для Украины, ни для кого-либо еще в мире не может быть привлекательной. Не может послужить примером.

Вот – российская ситуация в отношениях с Украиной. И никакой «неизбежности» улучшения отношений нет. И не предвидится. По крайней мере, до тех пор, пока преступления правящей в России группы не будут признаны в России, виновные не понесут наказания.

А сама Россия не осознает, что Украина теперь – не просто другое государство. Преступления российских властей сделали Украину для россиян чужой.

И нужно все с ней выстраивать заново. Ни «братства», ни «дружбы» с тем, кто однажды подло ударил тебя в спину, не будет. Никогда не будет.

Telegram-канал «СерпомПо»


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев