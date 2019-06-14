Житель Бреста о приостановке завода АКБ: Мы будем дожимать их 14.06.2019, 15:39

Фото: Милана Харитонова / «Белсат»

Противников аккумуляторного завода устроит только полное закрытие завода.

В пятницу 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода, против которого уже больше года протестуют местные жители.

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Это решение выглядит, как первая попытка местных властей прислушаться к мнению людей. Но на деле не все так просто.

– Это промежуточная победа, но еще не окончательная, – заявил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» брестский активист Дмитрий Бекалюк. – Мы будем дожимать их. Сейчас ждем официального подтверждения. Нам по телефону уже подтвердили информацию о загрязнении земель свинцом: фоновая концентрация повысилась в три раза, по сравнению с тем, что было до начала пусконаладочных работ.

По словам жителя Бреста, проба почвы показала, что фон составляет 16-17 миллиграмм, а при первоначальном замере этот показатель был в районе 4-5 миллиграмм. Таким образом, за два месяца уровень загрязнения вдвое превысил норму.

– Это очень все серьезно, – говорит собеседник.

Брестчанин считает, что решение властей может быть связано с этими фактами.

– Они увидели результаты замеров. И они все прекрасно понимают, что люди тоже видят эти документы и знают, что происходит фактическое загрязнение. Чтобы успокоить общественность, власть идет на такие шаги. Но это пока еще не победа, – предупреждает он.

Дмитрий Бекалюк надеется, что в течение этой недели общественность сможет «дожать вопрос».

– Если власть действительно настроена серьезно, то это произойдет... А если нет, она пойдет на попятную, чтобы разрешить дальнейшее строительство завода после проведения Европейских игр.

Какого результата мы ожидаем, при котором люди будут довольны? Закрытие полностью завода. Без вариантов. Все, что происходит сегодня, стало возможным только благодаря активной позиции людей. Если бы люди не выходили на площадь и не дежурили возле завода, ничего бы не было. Я горд, что живу в городе Бресте, где такие образованные и самоотверженные люди, – подчеркивает собеседник.