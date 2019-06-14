Павел Селин: Будучи человеком железных убеждений, Олег Бебенин оставался своим братом-журналистом 14.06.2019, 15:53

Павел Селин

Фото: charter97.org

Известный российский журналист – об основателе сайта Charter97.org.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Российский журналист Павел Селин поделился воспоминаниями об Олеге Бебенине:

- Хочу начать с момента, который запомнился мне больше всего. Когда меня в 2003 году депортировали из Беларуси, один из самых трогательных моментов произошел на перроне вокзала в Минске во время прощания. Там собралось огромное количество людей – как моих знакомых, так и совершенно незнакомых, больше ста человек.

Один из самых запомнившихся моментов – это то, как Олег набросил мне на плечи ярко-зеленую майку с надписью «Территория, свободная от лукашизма». Я эту майку до сих пор храню и берегу как один из самых любимых артефактов моей белорусской жизни. Мы договорились, что ровно через пять лет, 29 июня 2008 года, когда у меня закончится срок депортации, мы снова встретимся на этом вокзале.

И одним из тех, кто через пять лет пришел меня встречать, как договаривались, был Олег Бебенин. Он сдержал свое слово. Он пришел на встречу со своим маленьким сыном на плечах.

Эти два момента врезались мне в память: 29 июня 2003 года, майка «Территория, свободная от лукашизма» на плечах – и Олег, встречающий меня через пять лет.

В этом был он весь. Человек железного, гранитного слова и сильных убеждений с одной стороны, и невероятно веселый, юморной, открытый – с другой. То, как в нем это уживалось, восхищает меня до сих пор. Чтобы такой веселый, открытый, юморной парень был таким несгибаемым и твердым.

Он был настолько убежден в своей правоте, что это, как мы знаем, и привело его, к сожалению, к такому трагическому концу. Я до сих пор уверен, что это было убийство – никто никогда в жизни меня не убедит, что он мог совершить суицид. Все это так глупо и притянуто за уши – все эти так называемые «доказательства». Я уверен, что его убили – и убили за его убеждения. За то, что он не пошел на компромисс и шел до конца.

Я очень надеюсь, что рано или поздно – очень хочется, чтобы рано – убийцы и заказчики были найдены и понесли ответственность. Диктатура не вечна. Когда-нибудь и она закончится – и тогда те, кто убил Олега, понесут наказание. Я очень надеюсь, что это будут именно те люди, которые отдали приказ. А я считаю, что это – кто-то из высшего руководства Беларуси.

Для меня история с Олегом, пожалуй, самая трагичная из моих белорусских историй. Мы с ним были очень дружны и были настолько на одной волне, что понимали друг друга с первого слова. Страшное известие о его смерти когда-то очень сильно и надолго выбило меня из колеи.

Стало сразу ясно и понятно, что те выборы 2010 года будут очень трагичными. Если так все начинается, то ничем хорошим это не может закончится – что, собственно, и произошло с моими друзьями: Натальей Радиной, Андреем Санниковым, Ириной Халип, Дмитрием Бондаренко.

Для меня очень важным было то, что Олег, занимаясь оппозиционной и политической деятельностью, оставался при этом своим братом-журналистом. Он всегда в первую очередь давал исключительно правдивую информацию. И его трагическая смерть – это расплата в том числе и за его журналистскую деятельность. Может быть, даже в первую очередь – за журналистскую.

Наверное, не смогу перечислить всех моментов, связанных с Олегом – трогательных и жутких, душевных и страшных… Помню, что время всех этих «хапунов» я жутко за него боялся – когда его хватали не щадя и арестовывали. Я понимал: это такой же, как и я человек, фактически мой ровесник – и вот сейчас его на моих глазах тащат в автозак. Я очень переживал и в то же время восхищался его умением сделать шаг вперед, выйти с голыми руками против этих вооруженных до зубов «космонавтов» с дубинками. Это было потрясающее мужество. Не знаю – смог бы ли я так… А Олег всегда был впереди – на всех митингах и шествиях. И это восхищало.