На выходных в Беларуси будет до +33 14.06.2019, 19:09

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу и воскресенье.

15 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью местами по стране, а днём в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночью будет 15-21 тепла, днем воздух прогреется от +24 по северу страны до +33 по югу.

В воскресенье, 16 июня, будет преимущественно без осадков, лишь по западу страны утром и днём пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Ночью синоптики прогнозируют 12-19 выше нуля, по юго-западу — до 20-22 со знаком "плюс". Днём ожидается 24-29 тепла, по югу воздух прогреется до + 30... + 32.