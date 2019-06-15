«Хочу увидеть, как живут люди» 15.06.2019, 13:22

Источник: hrodna.life

Велопутешественник едет вдоль всей границы Беларуси.

14 июня белорусский велолюбитель Антон Лисовенко решил проехать вдоль всей границы Беларуси. Стартовал путешественник из Гродно и в этом городе планирует закончить свою поездку. Почему минчанин решил проделать такой путь и с какими трудностями уже столкнулся, он рассказал Hrodna.life.

К своей первой серьезной поездке длиной 2200 км вокруг Беларуси Антон готовился 8 месяцев. О своих приключениях он рассказывает в ВКонтакте.

«Смысл путешествия – насладиться тишиной, природой и разобраться в своей голове. И наконец понять, кто я такой и на что способен, – рассказывает Антон. – Цель – не проехать все от “а” до “я” быстро, цель – набраться опыта для следующих путешествий такого рода и наполниться до краев впечатлениями».

Антон говорит, что видел уже почти все в центральной Беларуси, но никогда не был в дальних уголках страны. Ему хочется увидеть, как живут люди в других городах, познакомиться с ними.

Источник: hrodna.life

Антон планировал вложиться в 18 дней, но уже с первых дней поездки понял, что путешествие растянется.

«Стартовал из Гродно, потому что считаю этот город самым красивым по ландшафту и архитектуре, плюс ближе к Бресту, единственный областной город в котором я не был, – добавляет велосипедист. – Планировал проехать за 18 дней, но после двух дней пути понял, что не успею. Целью стало ехать не быстро, а качественно. Увидеть больше, насладиться путешествием. Если не успею, проеду до конца позже. Почему в одиночку? Назову три причины: первая – могу ехать в своем темпе куда и как захочу, вторая – не было подходящего компаньона, и третья – только в одиночку, надеясь на самого себя, можно понять на что ты способен и кто ты есть на самом деле».

Источник: hrodna.life

В поездку Антон взял всю необходимую амуницию для велопутешествий. У него есть надувной коврик, спальник, горелка и многое другое. Парень рассказывает, что пока самое тяжелое в поездке, это жаркая погода и поиск места для ночлега.

«Главные трудности это жара и иногда встречный ветер. В первый день еле 100 км преодолел. Чуть солнечный удар не получил. На следующий день действовал по-другому. Каждые 10-20 км остановка, обмываюсь, мочу бандану на голове и отдыхаю в тени. Недавно проезжал монастырский родник, искупался. Получил порцию счастья.

В первый день из-за жары пришлось ночевать в гостинице в городе Свислочь, принял божественный душ. Есть трудности с поиском места под ночевку, в этом районе катастрофически мало пригодных рек и озер для этого. Продолжаем путь, посмотрим что будет дальше», – рассказал Антон.

Источник: hrodna.life