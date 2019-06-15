В Турции найден древний подземный город, растянувшийся на километры 1 15.06.2019, 14:46

3,453

Он состоит из трех ярусов и множества туннелей, домов и мест поклонения.

Затерянный подземный город, датируемый 3 тысячелетием до н.э., был обнаружен в Турции после того, как рабочие отправились расследовать источник наводнения, от которого пострадали дома в центральной провинции Невшехир, пишет «Вокруг света».

Считается, что частично затопленный город простирается на пять километров вглубь земли. Первичное исследование комплекса показывает, что он состоит из трех ярусов и множества туннелей, домов и мест поклонения.

Подземный город Деринкую

Фото: vokrugsveta.ua

Как обнаружили город

Город обнаружили после того, как жители поселка Чалыш в Аваносе, пожаловались на наводнение, источник которого не удалось найти. В ходе расследований муниципальные работники обнаружили туннель, который был закрыт по соображениям безопасности десятилетиями ранее.

Когда команда вошла внутрь, она обнаружили подземный город, частично погруженный в чистую воду. Затопленные комнаты подземного города находятся прямо под затопленными домами на поверхности.

Мэр Чалыша Казым Йылмаз сказал, что археологам необходимо еще выяснить происхождение города и точные его размеры, но добавил, что, по предварительным оценкам, его габариты составляют примерно 600 метров на два километра.

Местные жители использовали часть подземного города, которая была близко к поверхности, в качестве приюта для животных вплоть до начала 20-го века. Около 25 лет назад комплекс был заново открыт, когда в туннель упал ребенок. В это же время вход в туннель снова прикрыли, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи.

Подземный город Деринкую

Фото: vokrugsveta.ua

Города Каппадокии

В турецкой провинции Невшехир находят много давно покинутых подземных городов, причем многие — в последнее десятилетие. Регион Каппадокия, где расположена провинция Невшехир, состоит из мягких вулканических пород, из которых древним людям было довольно легко вырезать дома, обеспечивая себе защиту от стихии. Со временем скопления домиков стали огромными городами.

В конце 2014 года во время строительных работ был обнаружен 5000-летний город вокруг крепости Невшехир. Считается, что он был домом для тысяч людей — древнего фермерского сообщества.

Город простирается более чем на шесть километров, и в нем есть туннели, достаточно широкие для проезда автомобиля. Считается, что люди, которые занимались сельским хозяйством, использовали туннели для доставки продукции в город. Один из туннелей проходит под Невшехиром и достигает далеких источников воды.

Этот комплекс будет частично открыт для туристов, и мер Чалыша Йылмаз надеется, что то же самое произойдет и в их городе. Власти планируют обратиться в Совет по защите культурных ценностей Турции, чтобы добиться для подземного города в Чалыше статуса исторического памятника.

Самый известный подземный город в Каппадокии — пещера Деринкую — был обнаружен в 1960-х годах после того, как местный житель нашел древнюю комнату за одной из стен в своем доме. Археологические исследования показывают, что в этом городе, самом глубоком в Каппадокии, могли разместиться около 20 000 человек.