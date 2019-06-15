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Пилот самолета, упавшего в Вислу во время авиационного шоу, погиб

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  • 15.06.2019, 19:57
Фото:PAP/Piotr Augustyniak

Самолет пилотировал гражданин Германии.

Во время VII авиационного пикника в Плоцке во время пролета над Вислой спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал в реку. Пилот погиб, передает «Радио Польша».

Во время VII авиационного пикника в Плоцке во время пролета над Вислой спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал в реку, недалеко от левого берега. Пилот самолета погиб.

Старший капитан Эдвард Mысера из плоцкой пожарной службы сказал, что врач подтвердил смерть, после того, как пожарные извлекли тело пилота из-под обломков самолета.

«Пилота достали из-под обломков самолета. Врач, который был на месте происшествия, констатировал смерть пилота».


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