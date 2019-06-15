Пилот самолета, упавшего в Вислу во время авиационного шоу, погиб

Пилот самолета, упавшего в Вислу во время авиационного шоу, погиб1
- 15.06.2019, 19:57
Самолет пилотировал гражданин Германии.
Во время VII авиационного пикника в Плоцке во время пролета над Вислой спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал в реку. Пилот погиб, передает «Радио Польша».
Во время VII авиационного пикника в Плоцке во время пролета над Вислой спортивно-тренировочный самолет Як-52 упал в реку, недалеко от левого берега. Пилот самолета погиб.
Старший капитан Эдвард Mысера из плоцкой пожарной службы сказал, что врач подтвердил смерть, после того, как пожарные извлекли тело пилота из-под обломков самолета.
«Пилота достали из-под обломков самолета. Врач, который был на месте происшествия, констатировал смерть пилота».