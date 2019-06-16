После протестов РПЦ отказалась от строительства храма в Екатеринбурге 16.06.2019, 11:18

Глава епархии сделал официальное заявление.

РПЦ отказалась от строительства собора в сквере в центре города, где проходили протесты. Об этом говорится в послании к духовенству и прихожанам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного), опубликованном на сайте епархии.

"Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз, — заявил Кирилл. — Я призываю всех христиан нашей митрополии быть едиными и неравнодушными."

Акции протеста против строительства храма на месте сквера возле театра Драмы в центре Екатеринбурга начались в мае — после того, как на месте предполагаемого строительства начали возводить забор. Несколько дней в сквере продолжались несогласованные акции протеста, в которых участвовали тысячи горожан. Десятки людей были задержаны полицией. До этого активисты добивались отмены строительства собора на двух других площадках.

Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма. Сейчас активисты и городские власти согласовывают формат опроса и площадки, которые будут предложены для голосования.

Противники строительства собора настаивают, что РПЦ не должна застраивать немногочисленные городские общественные пространства. Сторонники уверены, что активисты выступают против строительства любого храма, а не выбора площадок. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) заявлял, что акции против строительства были "спланированными".