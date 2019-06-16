Видеофакт: Брестчане идут шествием по центральным улицам города 4 16.06.2019, 22:28

1,826

Жители Бреста намерены протестовать пока не увидят, что скандальный завод окончательно закрыт.

16 июня в 12:00 в Бресте началась еженедельная воскресная акция, участники которой требуют прекращения строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Свабода».

Около трехсот демонстрантов вышли на главную площадь Бреста. Противники аккумуляторного завода пояснили, что собрались, чтобы сообщить прохожим о решении председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, согласно которому строительство завода приостановленo.

Фото: «Радыё Свабода»

На площади представители инициативной группы рассказали о встрече с Анатолием Лисом, выразили удовлетворение встречей и заявили, что завод будет закрыт окончательно, «это только вопрос времени».

Фото: «Радыё Свабода»

Люди покормили на площади голубей, поговорили и прошли шествием по центральным улицам города. Милиция во время акции никого не задерживала.

В течение долгого времени брестчане каждое воскресенье приходят в центр города, где кормят голубой. Неоднократно активисты кампании были задержаны милицией.

16 июня в прямой трансляции активист и блогер Сергей Петрухин отметил: еженедельные акции будут продолжаться, пока люди не увидит, что завод окончательно закрыт и оборудование из него вывезено.

В 13 часов люди дошли до кинотеатра «Беларусь», где немного постояли и разошлись.