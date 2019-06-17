Активисты добились охранного статуса для еврейского кладбища в Могилеве 17.06.2019, 7:56

Создан прецедент для всей страны.

Еврейская община Могилева добилась охранного статуса для древних кладбищ. Создан прецедент для всей страны. Кладбищам 19-20 века грозило полное уничтожение, но теперь за их состоянием следят и активисты, и государство, сообщает «Белсат».

Председатель «Могилевской еврейской общины» Алексей Каплан проводит журналистов по кладбищам.

«Сложенные таким образом руки говорят о том, что потомки этих людей были коэнами, священниками. Они носили соответствующие фамилии – Кац, Коэн, Каплан».

Сегодня отыскать в Могилеве родственников тех, кого хоронили на еврейском кладбище в 19-20 веках, невозможно. Все тогдашнее еврейское население города было уничтожено или сбежало от уничтожения. А согласно новой редакции Закона о погребении с 2015 года неухоженные кладбища имеют право демонтировать.

«Усугубило это все то, что предприятия, которые отвечают за кладбище, провели так называемую уборку, и очень большое количество надгробий было разрушено спиленными деревьями, все было захламлено», – объясняет председатель «Могилевской еврейской общины» Алексей Каплан.

Могилевская еврейская община обратилась к властям с просьбой присвоить кладбищам охранный статус, а в это время устроила несколько субботников при участии представителей разных вероисповеданий и национальностей.