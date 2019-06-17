«Гнев и ярость копились 30 лет» 1 17.06.2019, 11:38

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Фото: AFP

О протестах после «выборов» в Казахстане.

Досрочные президентские выборы в Казахстане сопровождались антиправительственными протестами и массовыми задержаниями их участников. С 9 по 12 июня полиция задержала в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте около тысячи человек. По данным генеральной прокуратуры, за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек. Репортер Азаттыка поинтересовался мнениями известных в стране личностей — писателей, ученых, деятелей искусства, спортсменов — об акциях протестов.

Канат Ислам, боксер

У меня неоднозначное отношение к последним событиям в Казахстане. Потому что, как мне кажется, в том, что молодежь протестует, есть и вина власти. Бывали моменты, когда власти до этого демонстрировали свои отрицательные стороны. К примеру, за 20 с лишним лет казахский язык так и не занял свое место. До этого дня не работали в национальных интересах. К казахам относились как к толпе, хотели держать их в положении рабов. Потому что управлять толпой легко. Это подобно ситуации, когда один человек пасет десятитысячное стадо овец. Поэтому не могу сказать, что власть чище воды и белее молока. Считаю закономерным выход народа на протесты. Мы будем развиваться только тогда, когда будем говорить о своих ошибках. На этих выборах я поддержал Касым-Жомарта Токаева. Потому что ему не было равных. Он всю жизнь трудился в сфере мировой политики, поднаторел. Во время встречи с ним я поднял вопрос о переселении зарубежных казахов. «Канат, я постоянно думаю об этом. Контролирую этот вопрос. Переселение не будет прекращаться», — сказал он. Если говорить о протестах после выборов, это гнев и ярость, копившиеся у народа 30 лет. Народ выплескивает это наружу.

Секен Турысбеков, кюйши

Я поддерживаю действия молодежи и проводимые ею акции протеста. А власти делают всё, что взбредет в голову.

Фото: Reuters

Полицейские задерживают девушку, пришедшую к площади Астана, которую запрещенное в стране движение ДВК указало как место сбора для проведения протеста. Алматы, 12 июня 2019 года.

Бексултан Нуржекеев, писатель

Я видел видеозаписи [нарушений] на выборах. Посмотрел инаугурацию Касым-Жомарта Токаева. По традиции, продолжающейся около 30 лет, начали на казахском, продолжили на русском. Это говорит о том, что ничего не изменилось. Молодежь не хочет этого. Они хотят быть равными с другими странами. Мы говорим, что стали демократичной страной. Они хотят увидеть результаты этой демократии. Молодые люди выезжают в другие страны, видят, как там. Многие из них безработные. С тремя дипломами работают грузчиками в аэропорту и на вокзалах. На самом деле молодежь хочет увидеть плоды демократии не на словах, а на деле. Полагаю, что молодежь устала от всего этого. Однако силовые структуры не могут прийти к диалогу с ними. Начинают их задерживать, арестовывают, бьют. Никто из молодежи не собирается разваливать государство, разрушать всё. Они собрались лишь для того, чтобы мирным путем выразить свой протест.

Биржан Хасангалиев, певец

Я работаю в государственном учреждении. Сейчас у нас идут экзамены. Поэтому не могу ничего прокомментировать, не обижайтесь.

Ахмет Токтабай, ученый-этнограф

Вышедшие на митинг не нарушали общественный порядок. Они имеют законное право на выражение своей гражданской позиции. Нельзя разгонять их силами полиции и провоцировать таким образом. К примеру, я и члены мои семьи пошли на выборы и проголосовали. Я не видел нарушений. Но, тем не менее, люди говорят о несправедливости и выражают протест. Это личное мнение каждого человека. В любой демократической стране проходят шествия, выражают мнения. В этом нет ничего особенного.

Медеу Арынбаев, певец

Я сейчас в студии, записываю песню. Вы сбиваете меня с мысли. Позвоните позднее.

11 июня эстрадный певец Кайрат Нуртас опубликовал пост на своей странице в Instagram'е и призвал освободить задержанных во время митингов. Кайрат Нуртас заявил, что «для властей настало время услышать чаяния народа». Певец написал, что «ему не всё равно, что происходит в стране, и он не может промолчать». Позднее певец удалил этот пост.

Полиция в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в течение нескольких дней проводила задержания. Внеочередные президентские выборы 9 июня сопровождались акциями протеста на площади Астана в Алматы. На митинг собрались сотни людей. Несогласные с официальными результатами выборов жители вновь вышли на улицы 10 июня. Задержания прошли в Алматы и 12 июня. В эти дни полиция Алматы, Нур-Султана и Шымкента задержала более сотни людей.

Власти страны назвали акции протеста попыткой «дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов», а их участников — «провокаторами». Они также заявил, что полиция действовала «в соответствии с законом». Очевидцы событий говорят, что в эти дни полиция также задерживала граждан, не имеющих отношения к митингам. Правозащитники считают, что число задержанных выше, чем указывается в данных МВД. Они высказались за создание независимой комиссии по оценке действий 9 и 10 июня.

В генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что за участие в незаконных митингах в Нур-Султане и Алматы суды привлекли к ответственности 957 человек, 670 из них арестованы на срок от 6 до 15 суток, 115 человек оштрафованы.