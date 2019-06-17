Как быстро похудеть: 14 здоровых способов 17.06.2019, 12:26

Правильное питание - только половина успеха.

Воспользуйся советами Cosmopolitan.

1. Пей воду перед каждым приемом пищи.

Достаточное количество чистой воды в день и перед каждым приемом пищи обеспечит тебе правильное пищеварение, благодаря чему ты перестанешь страдать от вздутия живота и отеков. Кроме того, выпивая 1,5-2 стакана воды за полчаса до еды, ты гарантированно съешь меньше и быстрее насытишься.

2. Не пропускай завтрак.

Если проигнорировать первый прием пищи, организм потребует своего и «отыграется» непреодолимым чувством голода вечером, не говоря уже о том, что он перейдет в режим сохранения энергии и замедлит обмен веществ. Поэтому, даже если ты не голодна утром и могла бы ограничиться одним кофе, заставь себя съесть хоть небольшую порцию белка и клетчатки. Оптимальный вариант: овсянка, парфе с йогуртом, цельнозерновой тост с авокадо и яйцом.

3. Ужин должен быть самым легким приемом пищи.

Исследования показали, что люди, которые завтракают и обедают легко, но обильно ужинают, набирают вес быстрее и больше, чем те, кто плотно завтракает, а ужин урезает. Все дело в скорости обменных процессов и пищеварения, которые к вечеру существенно замедляются.

4. Употребляй больше овощей и фруктов, не сокращая количество углеводов и жира.

Если твой организм будет насыщен клетчаткой и витаминами из фруктов и овощей, ты не будешь переедать или страдать от того, что не можешь полакомиться тортом – тебе просто его не захочется.

5. Откажись от любых напитков с подсластителями.

Да, мы понимаем, что чистая вода и несладкий чай не заменят удовольствия от выпитой колы или фрапучино, но как только ты начнешь внимательно относиться к подобного рода напиткам и уберешь их из рациона хотя бы на время, то значительно сократишь потребляемое количество калорий в день. Прелесть в том, что ты похудеешь, не внося никаких коррективов в свой пищевой рацион.

6. Ешь фрукты на десерт.

Ты не должна страдать от отсутствия вкусняшек, если решила похудеть к весне. Десерт тоже может быть здоровым, если использовать для его приготовления богатые клетчаткой яблоки, киви, апельсины, нежирный йогурт, мед и сухофрукты. Вкусное и полезное мороженое, например, можно приготовить только из одного ингредиента – банана. Для этого нарежь его, заморозь и измельчи в блендере.

7. Исключи соленые закуски.

Вместо того, чтобы перекусывать чипсами и солеными орешками, которые способствуют задержке воды в организме, нарежь огурцы, морковь, стебли сельдерея и макай их в хумус или гуакамоле. Таким образом, ты убережешь себя от отеков и будешь быстрее сбрасывать вес.

Соленые закуски задерживают жидкость в организме, а значит твой вес не изменится

8. Избегай жвачек, любых продуктов, которые способствуют заглатыванию воздуха и ведут к вздутию живота.

Замени их свежими фруктами, чистой водой без газа, несолеными орехами, протеиновыми коктейлями - спустя пару недель объем твоего живота значительно уменьшится, а талия станет тоньше.

9. Ешь медленнее и сосредоточеннее.

Организм не сразу подает тебе признаки насыщения – для этого требуется около 15-20 минут. Именно поэтому есть стоит медленно и сосредоточенно, тщательно пережевывая каждый кусочек и не отвлекаясь на телевизор. Таким образом, ты будешь съедать меньше обычного, за счет чего начнешь худеть быстрее.

10. Сфокусируйся на интенсивных тренировках.

Если ты чередуешь упражнения высокой интенсивности (прыжки, отжимания или приседания с утяжелителями) с короткими периодами восстановления, то сжигаешь жир быстрее и эффективнее. Если твоя цель – похудеть быстро, то без интервальных тренировок не обойтись.

11. Сделай тренировки регулярными.

Один сет скручиваний не обеспечит тебе рельефные кубики, а 30 приседаний – слишком мало для того, чтобы сделать попу, как у Бейонс. Единственный способ заметить какие-то реальные изменения в фигуре – это выбрать для себя фитнес-план (например ,28-дневный комплекс из планок, отжиманий и приседаний), а затем тренироваться регулярно, 3-4 раза в неделю.

12. Сделай свой досуг более активным.

Вместо того, чтобы встречаться с подругами в пиццерии или лопать поп-корн перед телевизором, пригласи их на прогулку или организуй совместную тренировку (даже банальный бадминтон или игра в фрисби на свежем воздухе тоже считаются зарядкой). Ну а если все же не можешь без просмотра любимого сериала, сделай его полезным, выполняя следующие упражнения буквально лежа на диване:

13. Сделай сон своим важным приоритетом.

Когда ты спишь достаточно, уровень гормона, отвечающего за чрезмерный аппетит, снижается. Как результат, ты не переедашь в течение дня. Чтобы держать количество потребляемой пищи и уровень гормонов под контролем, постарайся ложиться до 12 ночи и поработать над качеством сна (выключать телевизор и откладывать телефон в сторону хотя бы за час до того, как лечь в постель, проветривать помещение, в котором спишь и т.д.).

14. Держи в уме маленькие цели вместо того, чтобы концентрироваться на отметке весов.

Пессимизм, нетерпение, разочарование и другие негативные эмоции возникают вследствие нереалистичных целей и ожиданий. Сконцентрируйся, чтобы ежедневно делать здоровый выбор в мелочах – например, легко поужинать и уснуть с легким желудком, съесть одну конфету вместо пяти, прогуляться в обеденный перерыв или простоять в планке на 10 секунд дольше.