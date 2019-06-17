Стало известно, где и когда в Минске откроется H&M 17.06.2019, 14:00

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В начале года H&M объявил о планах на открытие своих магазинов в Беларуси, однако подробностей на тот момент не сообщалось.

Сегодня же стало известно, что точек будет несколько, а первая откроется уже этой осенью, пишет onliner.by.

Она появится в торговом центре Galleria на проспекте Победителей. О расположении других магазинов пока не сообщается.

— Для нас открытие H&M в Беларуси — долгожданное и радостное событие. Уверен, что в наших магазинах, где будут представлены товары для женщин, мужчин, а также детей и подростков, вся семья сможет насладиться отличным шопингом.

Сейчас идет работа по внутреннему оформлению магазинов. Наша задача — сделать магазины H&M максимально удобными и вдохновляющими. Мы также занимаемся набором персонала и будем рады рассмотреть все резюме от жителей Минска, желающих стать частью команды H&M, — говорит генеральный директор H&M в Беларуси, России и Казахстане Саэд Эль-Ашкар.

В магазинах H&M в Беларуси, как и в магазинах бренда в других странах мира, можно будет найти одежду для женщин, мужчин, подростков и детей, а также белье, аксессуары и обувь.