Amnesty International: Варварству в Беларуси должен быть положен конец 3 17.06.2019, 14:27

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Белорусские власти опять выставили напоказ их полное пренебрежение к правам человека

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила заявление, в котором осудила приведение в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси. "Накануне проведения Европейских игр в Минске белорусские власти опять выставили напоказ их полное пренебрежение к правам человека", - говорится в заявлении.

Cайт Сharter97.org приводит перевод заявления Amnesty International:

"Amnesty International осуждает предполагаемое приведение в исполнение смертного приговора Александру Жильникову. 13 июня его адвокату сказали, что приговор Александру Жильникову "приведен в исполнение". Согласно обычной практике в Беларуси, его семья не была предупреждена заранее о дате казни и, скорее всего, на протяжении некоторого времени не получит официальной информации о казни. Ожидается, что его тело не возвратят семье для захоронения и что о месте захоронения не сообщат.

Обстановка секретности и обращение с семьями приговоренных к смертной казни являются особенно жестокими чертами применения смертной казни в Беларуси, которые вызвали осуждение со стороны ООН и региональных правозащитных организаций, включая Совет Европы, а также международного сообщества в целом.

"Накануне проведения Европейских игр в Минске белорусские власти опять выставили напоказ их полное пренебрежение к правам человека, а также, к региональной и глобальной тенденции к отмене этого необратимо жестокого, бесчеловечного и унизительного наказания", - сказала директор регионального отделения Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мэри Стразерс.

Несмотря на запрос Комитета ООН по правам человека приостановить исполнение приговора на время рассмотрения дела в комитете, приговор Александру Жильникову был приведен в исполнение, что нарушает обязательства Беларуси по международному законодательству в области прав человека.

Растет озабоченность по поводу приговоренного к смертной казни Вячеслава Сухарко, проходящего по тому же делу, что и Александ Жильников. На повторном суде в январе 2018 года их обоих приговорили к смертной казни после того, как их принали виновными в убийстве трех человек в январе 2015 года. В настоящее время нет сообщений о судьбе Вячеслава Сухарко, но обычной практикой в Беларуси является одновременное исполнение приговора для проходящих по одному делу.

Amnesty International призывает белорусские власти немедленно подтвердить состояние и местонахождение Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко и предоставить всю необходимую информацию по этим делам их семьям и законным представителям. Если Вячеслав Сухарко все еще жив, власти должны незамедлительно отменить смертный приговор. Они должны, также, немедленно ввести мораторий на все исполнения приговоров как первый шаг к отмене смертной казни.

"Этому варварству должен быть положен конец", - продолжила Мэри Стразерс. "Беларусь не может продолжать оставаться единственной страной в Европе и бывшем советском регионе, которая по своему усмотрению приводит в исполнение смертные приговоры и ожидать что международное сообщество будет им в этом подыгрывать".

Кроме Вячеслава Сухарко как минимум еще один заключенный остается в камере смертников в Беларуси. Александр Осипович 9 января 2019 года был приговорен к смертной казни и приговор был подвержден 14 мая 2019 года.

Amnesty International против смертной казни во всех случаях без исключения. Это необратимо жестокое, бесчеловечное и унизительное наказание, которое нарушает право на жизнь. Более чем две трети стран мира отменили смертную казнь законодательно или на практике. В 2018 году смертная казнь не применялась в 174 из 193 стран-членов ООН