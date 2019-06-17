Победа: иранец, которому на родине грозит смерть, останется в Беларуси 1 17.06.2019, 15:49

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Мехрдад Джамшидиян

Фото: «Радыё Свабода»

За Мехрдада Джамшидияна ратовали правозащитники и общественность.

Министерство внутренних дел из гуманитарных соображений разрешило иранцу Мехрдаду Джамшидияну остаться в Беларуси с приданием ему соответствующего статуса. Об этом 17 июня сообщил начальник управления по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает «Радыё Свабода».

Мерхдад 11 месяцев провел в изоляторе в ожидании решения своей судьбы. Он прожил в Беларуси более 20 лет, создал здесь семью и принял христианство. Его жена и трое детей являются белорусскими гражданами.

Иранские власти требовали его депортации с 2012 года якобы по обвинению в убийстве матери и родного брата. Однако правозащитники заявляли, что это только повод вернуть Мерхдада на родину, где его ждет смертная казнь за принятие христианства. Также известно, что его брат был активистом оппозиции и преследование может быть обусловлено политическими причинами.

15 марта 2019 года Московский РУВД Минска принял решение о депортации Мерхдада в Иран, однако это решение отменил суд, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним, за отмену решения о депортации выступали белорусские правозащитники и гражданское общество. Была создана петиция, в которой говорилось о проблеме Мехрдада Джамшидияна.