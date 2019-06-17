Минский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv
- 17.06.2019, 22:41
Аэропорт столицы Беларуси присоединился к кампании #KyivNotKiev.
На табло белорусского национального аэропорта Минск столицу Украины будут писать как Kyiv, а не Kiev.
Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Ранее в администрации аэропорта заявили, что без доверенности МИД Беларуси аэропорт не будет приобщаться к кампании #KyivNotKiev.
Напомним, что Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.