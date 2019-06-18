«Если белорусы решаются приехать, то это уже не на один год» 7 18.06.2019, 7:53

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Трудовая миграция в Польшу и Литву увеличилась.

Белорусы чаще выезжают работать на Запад, чем в Россию. Прежде всего трудовая миграция увеличилась в соседние Польшу и Литву. Там ждут представителей абсолютно разных профессий: официантов, менеждеров, врачей и преподавателей, сообщает «Белсат».

В этом году в Польше долго и массово бастовали учителя, которые в пересчете на рубли в среднем зарабатывают Br 2100. Белорусский учитель получает ровно втрое меньше, поэтому работа в Польше для него привлекательна. Так и с другими профессиями.

«Я здесь работаю фитнес-инструктором и полагаю, что там моя профессия тоже была бы востребована».

«Я работаю на заводе Химволокно – это один из наиболее рентабельных заводов Беларуси, и знаю, что за границей есть конкуренция и работа востребована».

«Если язык знаешь, безусловно», – говорят жители Гродно.

Польский рынок для близких и легко осваивающих язык восточных славян широко открылся в последние годы. Самая большая волна мигрантов – граждане Украины. Многие из них однако оставляют работу вместе с окончанием полугодового вида на жительство, который им позволяет «безвиз».

Петр Палюткевич, Союз предпринимателей и работодателей Польши:

«Многие белорусы, которые решают приехать на работу в Польшу, имеют карту поляка. Наличие этого документа говорит работодателю о владении польским языком. И второе, согласно с менталитетом, если белорусы решаются приехать, то это чаще уже не на один год».

С российского на западное направление белорусы начали переориентироваться в 2017-ом. В этом же году в первой половине года Польша и Литва официально трудоустроили почти столько белорусов, как в прошлом году за весь год: 527 и 410 соответственно. Это немного больше, чем привлекла Россия (932) – показывает статистика Департамента гражданства и миграции МВД Польши.

Александр Ярошук, Белорусский конгресс независимых профсоюзов:

«У России сегодня тоже не слабые экономические проблемы. Там упали зарплаты, снизились существенно, а Польшу даже во время кризиса последних лет можно отнести к более успешным в развитии стран не только Восточной Европы, но Евросоюза».

Полсотни зарегистрированных в Беларуси компаний занимаются наймом сотрудников для польских работодателей или компаний-посредников. Ждут здесь не только работников отрасли обслуживания и строителей…

«Все больше слышим о том, что требуются работники на более сложные места, специализированные. Если на польском рынке труда наблюдаем недобор специалистов, работодатели открывают вакансии для работников из-за восточной границы», – говорит Петр Палюткевич, Союз предпринимателей и работодателей Польши.

На отечественном рынке труда – нехватка вакансий, скромные зарплаты и исключительное для стран Европы давление на временно безработных. Так называемый декрет о дармоедах вынуждает безработных платить за их статус. За границу едут люди и из этой категории.

«Это сейчас нам уже откликается, но еще больше откликнется в будущем, потому что мы теряем наверное лучший свой кадровый потенциал, наиболее способных, талантливых и продвинутых людей», – добавляет Александр Ярошук, Белорусский конгресс независимых профсоюзов.

По расчетам польской стороны, этот процесс в текущем году может ускориться даже в 10 раз.