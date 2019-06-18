Арестован Мишель Платини 5 18.06.2019, 11:28

2,038

Мишель Платини

(обновлено) Бывший глава УЕФА подозревается в коррупции.

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Independent.

Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года (тогда же ЧМ-2018 был отдан России). Уже в первые месяцы после этого в английской прессе начали появляться расследования, говорящие о возможной коррупционной составляющей при выборе.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Mediapart, арест произошел утром 18 июня. В рамках расследования, по данным Mediapart, также был допрошен французский политик Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.