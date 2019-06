Крах Мадуро ухудшает экономические связи Венесуэлы с РФ 3 18.06.2019, 14:27

Фото: Reuters

Экономические связи между Венесуэлой и Россией разваливаются.

"Узурпатор Мадуро обращался к России за поддержкой в самые тяжелые моменты. (...) Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что помимо (..) резонансных жестов с ограниченным влиянием на местах, экономические связи между Венесуэлой и Россией разваливаются. Российские банки, экспортеры зерна и даже производители оружия - все сократили свой бизнес с Венесуэлой, согнанные экономическим коллапсом, который они намеревались помочь выстоять южноамериканскому союзнику России", - пишет The New York Times (перевод — inopressa.ru).

«(...) Публичная демонстрация поддержки со стороны России пришлась на несколько решающих моментов с тех пор, как в январе легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, бросив вызов власти Мадурo. Поддержка России позволила Мадуро заявлять о том, что на его стороне «мощный союзник», - говорится в статье.

"Однако в экономических вопросах российские государственные компании сокращают бизнес, который они ведут с обанкротившейся страной, чтобы защитить свои финансы, и это демонстрирует пределы стратегии президента Путина по поддержке союзника и противодействию администрации Трампа, - отмечает автор публикации Анатолий Курманаев. - Российское правительство не восполнило эту брешь, отказавшись открывать новые кредитные линии для Венесуэлы, брать на себя обязательства по новым инвестициям или даже предоставлять помощь по существующему долгу, чтобы облегчить битву Мадуро с оппозицией".

"(...) За первые четыре месяца этого года, согласно данным российской таможни, Россия экспортировала в Венесуэлу товаров всего на 36 млн долларов, что составляет меньше половины оборота три года назад", - передает издание.

"Продажи российской пшеницы в Венесуэлу, которую Мадуро рассматривал как замену американскому зерну, упали на 60% до 187 тыс. тонн в течение российского сельскохозяйственного экспортного сезона, заканчивающегося в апреле, по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно таможенным данным. Эти количества покрывают только одну десятую годового спроса на пшеницу в Венесуэле", - отмечается в публикации.

"Крупнейшие российские банки преимущественно уклонялись от попыток Мадуро перевести правительственные счета Венесуэлы в Россию, чтобы избежать американских санкций, сообщили два человека, знающие об этом, на условиях анонимности, потому что они не уполномочены говорить с прессой. По их словам, широкое использование доллара в российской финансовой системе означает, что риск американских санкций значительно превышает потенциальные доходы от нового венесуэльского бизнеса", - пишет The New York Times.

"На апрель ни один из 15 крупнейших российских банков не имел открытых значительных ссуд венесуэльским структурам, согласно их обязательной отчетности. Подконтрольный государству "Газпромбанк", который был одним из основных европейских банкиров для национальной нефтяной компании Венесуэлы, Pdvsa, в апреле устранил почти весь свой венесуэльский кредитный портфель после того, как вышел из совместного банковского предприятия с правительством Мадуро, свидетельствуют документы", - говорится в статье.

"Даже российская торговля оружием с Венесуэлой, краеугольный камень экономических отношений двух стран, пострадала от финансовых проблем Мадуро. Российский промышленный конгломерат "Ростех", на долю которого приходится большая часть оборонного экспорта страны, сократил свое участие в Венесуэле из-за неоплаченных счетов, полагают два человека, близких к компании, которые обсудили вопросы национальной безопасности на условиях анонимности. По их словам, компания решила не продлевать некоторые контракты на техническое обслуживание оружия и заморозить другие проекты", - сообщает американская газета, добавляя, что среди этих проектов - завод по производству автоматов Калашникова.

"Продажа оружия может быть политизированным бизнесом, но это все же бизнес, и он должен иметь экономический смысл, сказал один из тех, кто знаком с ситуацией "Ростеха", - говорится в статье.

"Представительница "Ростеха" заявила, что в последние годы штат компании в Венесуэле остается неизменным, и его специалисты приезжают и уезжают в соответствии с потребностями проектов", - отмечается в публикации.

"(...) Экономическая помощь России, хотя и ограниченная, позволяла Мадуро сохранять некоторый приток доходов на фоне ужесточения американских санкций. Московский банк "Еврофинанс Моснарбанк", который находится в совместной собственности правительств России и Венесуэлы, и попадает под действие санкций США, продолжает обрабатывать платежи для Pdvsa, согласно банковским квитанциям, c которыми ознакомилась The New York Times. Российское правительство отреагировало на американские санкции против банка в марте тем, что установило контроль над кредитором", - сообщает издание.

"Несмотря на эти шаги, Россия по-прежнему открыто поддерживает администрацию Мадуро и составляет часть его главной сохраняющейся экономической и политической опоры", - подчеркивается в публикации. - (...) Открытие "Ростехом" вертолетного учебного центра в Венесуэле в конце марта явилось важным пиар-подкреплением для Мадуро. Кроме того, "Роснефть" помогла Pdvsa перенаправить часть ее нефтяного экспорта, попавшего под американские санкции, в Азию. По данным Pdvsa, российская компания купила нефть пяти из семи танкеров, которые покинули Венесуэлу в первой половине мая. "Роснефть", которая взяла на себя рискованную, но прибыльную роль партнера Pdvsa в исключительных обстоятельствах, заявила, что ее операции в Венесуэле строго коммерческие и не нарушают американских санкций. Но даже она воздержалась от вложения новых средств в Венесуэлу. (...) "

"Руки помощи "Роснефти" оказалось недостаточно, чтобы предотвратить крах и без того испытывающей большие затруднения нефтяной промышленности Венесуэлы. Национальная добыча нефти упала на 35% с момента введения американских санкций в январе, что является одним из самых резких падений добычи в современной истории, согласно оценкам Института международных финансов".

"Если бы я был венесуэльским генералом, обсуждающим свое будущее, я бы не рассчитывал, что Россия придет на помощь", - указывает Максимилиан Хесс, сотрудник Института исследований внешней политики в Лондоне.