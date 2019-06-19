Журналисты нашли многомиллионные особняки офицеров ФСБ, связанных с «делом Голунова» 19.06.2019, 14:57

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Особняки Дорофеева и Медоева

Фото: Новая газета

Их соседи — родственники руководства ГБУ «Ритуал».

Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев и семья его помощника подполковника Марата Медоева владеют домами общей стоимостью более 100 миллионов рублей в поселке клубного типа «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл — Россия» и Baza.

Речь идет о двух соседних участках, объединенных общим забором и дорожкой. На каждом из них построены трехэтажные особняки. При этом оба дома владельцы оформили в собственность в один день — 8 августа 2017 года.

Дорофееву принадлежит участок в 14 соток и дом площадью в 731,8 квадратных метра, отцу Марата Медоева Игорю, в прошлом также офицеру спецслужб, — 17 соток и коттедж в 736,5 квадратных метров. Стоимость особняков расследователи оценили примерно в 65-70 миллионов рублей каждый.

Семья Медоева соседствовала с Дорофеевым и в другой деревне Истринского района. В дачном некоммерческом партнерстве «Дачный островок» оба офицера в один и тот же день в августе 2009 года купили два соседних участка в 13 соток, кадастровая стоимость которых составляла 3,8 миллиона рублей. 26 октября того же года Марат Медоев и Дорофеев продали недвижимость.

В расследовании отмечается, что Игорь и Марат Медоевы, как и Алексей Дорофеев, большую часть жизни проработали на госслужбе. По словам адвоката международной правозащитной организации «Агора» Дмитрия Динзе, там «денег на элитную недвижимость не заработать, даже если не есть и не пить». Он считает, что выявленные сделки с землей похожи на фиктивные.

Другие соседи и связь с «чекистами-миллионерами»:

В той же «Лесная бухте» журналисты нашли участок, купленный дочерью Игоря Медоева — Эльдой — в 2014 году. Теперь, согласно документам, он принадлежит Российской Федерации.

В 2018 году другой соседкой Дорофеева и Медоевых стала 42-летняя Анастасия Мазараки. Братом ее мужа-бизнесмена является первый замдиректора городской похоронной службы Москвы ГБУ «Ритуал» Валериан Мазараки, выяснили издания. По их информации, это обнаружил журналист «Медузы» Иван Голунов в своем расследовании о связи силовиков и похоронного бизнеса. В «Медузе» подтвердили, что Дорофеев и Марат Медоев фигурируют в материале Голунова, который готовится к публикации.

В «Лесной бухте» работает одноименная управляющая компания, владеет которой Валерий Васильев. Его же издания называют продавцом участка Алексею Дорофееву.

Сын Васильева полный тезка бывшего сотрудника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева, задержанного вместе с со своим начальником Кириллом Черкалиным и его замом Дмитрием Фроловым. Как писала гагзета «Коммерсантъ», при обыске у них изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

Источник «Новой газеты», рассказал, что до задержания Андрей Васильев бывал в совместных поездках с Дорофеевым. Журналисты отмечают, что сейчас Васильевы владеют тремя особняками в «Лесной бухте», два из которых соседствуют с Медоевыми, Дорофеевым и Мазараки.