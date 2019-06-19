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15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси погиб в автокатастрофе

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  • 19.06.2019, 17:11
  • 2,358
Николай Шестаков

Николай Шестаков ехал в авто с родителями.

15-летний голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси Николай Шестаков погиб в автокатастрофе.

Трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе, пишет nn.by.

Автомашина, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости совершила наезд на стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, управлявший автомашиной отец доставлен в травматологическое отделение больницы города Вязьмы.


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