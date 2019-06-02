Какие продукты понижают уровень холестерина 2 2.06.2019, 21:38

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Овсяные хлопья и другие продукты-помощники.

Наверняка многие слышали о негативном влиянии холестерина на здоровье человека. А именно: способность накапливаться на стенках сосудов крови холестериновых бляшек, с дальнейшим развитием атеросклероза. Это заболевание опасно тем, что образовавшиеся скопления бляшек, способны накапливать кальций, что в дальнейшем приводит к сужению сосудов и потере их эластичности. В результате нарушается процесс кровообращения, который и приводит к возникновению инсультов и инфарктов, пишет planet-today.

Чтобы не допустить развития таких опасных заболеваний, медики рекомендуют внимательно следить за уровнем холестерина в крови. Для этого достаточно несколько раз в год, при повышенном холестерине, сдать кровь, а так же выполнять рекомендации врача по изменению питания и приёму лекарств при повышенном холестерине.

Чтобы не допустить образования холестериновых бляшек медики рекомендуют употребление следующих продуктов:

1. Овсяные хлопья

Возьмите себе за правило утром на завтрак есть овсяные хлопья. Клетчатка, содержащаяся в овсе, отлично снижает холестерин. Сюда же можно добавить банан и клубнику — эффект будет значительно сильнее. Всего диетологи рекомендуют съедать в день 20-35 грамм клетчатки.

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2. Цельное зерно

Наличие водорастворимым волокнам, содержащимся в ячмене и других цельнозерновых продуктах, поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Бобовые

Фасоль содержит большое количество клетчатки, которая хорошо растворяется в крови, а значит способствует растворению бляшек. К тому же, съев салат из фасоли, вы длительное время не будете испытывать потребность в пище.

4. Орехи

Кроме того, что они снижают уровень холестерина в крови, орехи, благодаря своим питательным веществам, ещё и укрепляют сердечную деятельность.

5. Растительное масло

Употребление в пищу растительных масел, заменив ими сливочное, поможет снизить уровень липопротеинов низкой плотности.

6. Фрукты

Пектин, которым богаты яблоки, виноград, цитрусовые, так же способны снизить уровень холестерина.

7. Рыба

Особенно рекомендовано употребление жирной рыбы. Именно содержащаяся в ней омега-3 жирная кислота, помогает в борьбе с холестерином.Кроме того, употребление рыбы 2-3 раза в неделю, поможет укрепить сердечную деятельность.

Специалисты рекомендуют употреблять одновременно несколько видов продуктов, которые снижают холестерин. Так вы сможете добиться скорее желаемого результата.