Независимая журналистка - милиции: Все же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери? 6 20.06.2019, 12:51

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

Как в Минске милиционеры журналистку искали.

Журналистка «Белсата» Любовь Лунёва 19 июня сообщила об инциденте, который недавно произошел с ней и сотрудниками милиции, пишет правозащитный центр «Весна».

В доме, где она живет, милиция выбила двери тамбура, ломилась в двери квартиры, опросила соседей, а когда узнали, что её нет дома, позвонили ей на телефон и вежливо пообщались насчет аккредитации.

Когда журналистке позвонили из Советского РУВД Минска, она в это время была на даче. Участковый попросил её дать показания на предмет того, есть ли у нее аккредитация в качестве иностранного журналиста Министерства иностранных дел Беларуси.

«Обыденное дело для журналистов Белсата», — говорит Лунева.

Она ответила участковому, что приедет в понедельник. История могла бы закончиться, но по приезду домой соседи ей сообщили, что в поисках журналистки в день звонка сотрудники милиции подняли весь дом.

«В тот день двое милиционеров сначала звонили и стучали в двери тамбура. Да так, что выскочили на лестницу соседи с других этажей. Потом они выбили двери тамбура и начали кулаками бить в двери: и в мою, и соседям. Когда вышла соседка, то они начали грозно её расспрашивать где я. Причём кричали на неё и требовали, чтобы она сказала правду. Говорит: "Я им сказала, что не вижу что-то. Может, на даче, может, в отпуск куда уехала. А они: "Скажите правду!" "Я прямо растерялась. Как будто я в чём-то виновата", — говорит соседка. Извинились, конечно, перед ней за "доставленные неудобства"», - рассказала Лунева.

Журналистка высказывает недоумение от такой ситуации, так как не понимает цели и причины таких действий милиции:

«Теперь вот думаю: ну, позвонили же по телефону. Всё же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери?»

Как рассказала брестская журналистка-фрилансер Милана Харитонова:

«Вот и у нас такое — звонят, а я говорю, чтобы прислали повестку почтой и я приду. Они соглашаются. Но на следующий день все равно вылавливают в подъезде или во дворе или ломаются в квартиру…»

С таким сталкивалась и могилёвская журналистка Алина Скребунова:

«Такая же ситуация была. Они пришли в квартиру в Могилеве, а я была в Турове. По телефону меня предупредили, что они могут меня вычислить через симку, но так и не вычислили... Ведь я была в Турове, а они продолжали ломиться в квартиру в Могилеве».