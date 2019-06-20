Pussy Riot, добро пожаловать в Беларусь! 2 20.06.2019, 13:11

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Фото: AP

Все в этой истории удивительно.

Глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова позвонила одной из участниц Pussy Riot и попросила прощения за запрет на въезд в Беларусь. Запись телефонного разговора, которую участники группы выложили в сеть, больше похожа на розыгрыш какого-то пранкера. Однако в приемной Администрации президента подтвердили факт разговора. А вскоре и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заверила, что Кочанова выполняла поручение, пишет «Салiдарнасць».

В общем, все говорит о том, что обнародованная запись разговора с Кочановой действительно реальная. И это вызывает еще больше вопросов.

Итак, несколько тезисов, прозвучавших из уст главы Администрации.

«Знаете, как всегда, где-то перестра... перетрудились наши органы, непонятно по каким вопросам, поэтому тут уж так получилось...»

О том, что у наших органов может «так получиться», и они имеют обыкновение «перетруждаться», у нас знают хорошо. Правда, вот извиняются за это далеко не перед всеми гражданами.

Причем любопытное наблюдение: для того, чтобы властям признать ошибку, нужен не закон, не суд, а лишь распоряжение одного-единственного человека.

«Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: «Боже, что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов». Всё, нет вопросов, значит, я вам звоню. Так что, Ольга Владимировна, всего доброго вам».

То есть еще недавно вопросы были, а теперь нет. И уже в Департаменте гражданства и миграции гостеприимно заявляют, что Никульшина и Курачаева могут приехать на Евроигры.

На вопроc TUT.BY, а что раньше-то было не так, глава Департамента Алексей Бегун отвечает: «Ну они же себя проявили на чемпионате мира по футболу в 2018 году», имея в виду пробег активисток по полю в полицейской форме в знак протеста против милицейского беспредела.

А на уточнение, почему запрет сняли, поясняет: «Потому что нашли понимание, что этого не повторится. Понимание нашли в индивидуальном порядке: с ними связались сотрудники МВД».

Вот такая форма законных отношений: сначала аннулировали, а потом позвонили, поговорили, пообщались и поняли друг друга.

В общем, добро пожаловать в Беларусь! Страну всеобщего взаимопонимания и гостеприимства, в которой справедливость регулируется одним-единственным человеком.