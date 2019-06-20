В Великобритании Джонсон выиграл следующий тур выборов лидера Консервативной партии 20.06.2019, 16:03

Борис Джонсон

Фото: Dominic Lipinski/PA Images/Getty Images

Победа была одержана с огромным перевесом.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает уверенно лидировать в борьбе за лидерcтво в Консервативной партии

Согласно результатам голосования в четвертом раунде, Джонсона поддержали 157 из 313 представителей Консервативной партии, передает "Новое время".

Из гонки выбыл министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, он получил 34 голоса.

За министра окружающей среды Майкла Гоува проголосовал 61 консерватор. Глава британского МИД Джереми Хант был смещен со второго места с 59 голосами.

Пятый тур голосования пройдет сегодня вечером, 20 июня.

После этого из двух финалистов будут выбирать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен после 22 июля.