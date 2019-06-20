«А как же дяди из тех структур, которые подписывали бумаги, что назначенец «честнейший» человек?» 6 20.06.2019, 16:44

2,268

Олег Поскробко

Фото: soligorsk-news.by

После коррупционера Римашевского Солигорском почти два года руководил коррупционер Поскробко.

Как стало известно, 17-го июня в Минске, прямо в здании облисполкома, был задержан «мэр» Солигорска.

Это уже третий председатель Солигорского райисполкома за последние 25 лет, который должен «присесть» за коррупцию. Двое его предшественников свое получили и отсидели, другим посчастливилось больше, пишет солигорский активист Виктор Молочко в письме сайту Сharter97.org:

Я бы хотел обратить внимание вот на что: на вопрос назначения чиновников на должности!

Вот смотрите. Это было уже давно и в ту пору я вел переписку с «депутатами» от Солигорске (Оболенском и Данилевич) по вопросу строительства второй поликлиники в Солигорске. Писал на белорусском языке. Они же мне отвечали на русском языке. Ответил на русском и председатель комиссии, в которую входили Солигорские «депутаты».

Я написал на них кляузу в Генеральную прокуратуру, чтобы та исправила законодательство и довело его до тех, кто должен принимать законодательные акты. До наших «депутатов». И тут мне на телефон звонит председатель комиссии и говорит, что уже исправился и направил мне ответ на белорусском, но... его должны назначить председателем одного из райисполкомов и из-за моего заявления могут не назначить.

И он просит: пришлите быстренько в Генеральную прокуратуру письмо, что я исправился и претензий ко мне Вы и ОГП не имеете. Ничего себе, подумал я, как все серьезно у них...

Послушал того председателя комиссии и ответ отправил. Его назначили на должность председателя исполкома.

И вы подумали, что так все серьезно и перед назначением серьезные дяди из серьезных структур серьезно проверяют серьезных «назначенцев»? Ха ...

Несколько лет назад, в Солигорском суде шел процесс над бывшим заместителем министра лесного хозяйства «Господином Л.». До этого назначения он работал руководителем Старобинского лесхоза и за время своей работы там построил коттедж в природоохранной зоне. Перед назначением заместителем министра, его же, конечно же, все службы проверили - все нормально.

Вы думаете они не знали о коттедже в природоохранной зоне? Ха... Не смешите меня!

А как же те дяди из тех структур, которые подписывали бумаги, что назначенец «честнейший» человек и «достоин» быть назначен? Они, что никакой ответственности за свои проверки не несут?

Господина Поскробко назначили в августе 2017 года. Как раз после того, как за коррупцию «присел» бывший председатель Римашевский. Не совсем оказался «честным».

Поскробко, работавшего заместителем министра ЖКХ, проверяли перед назначением в Солигорск на «честность» или нет? Конечно же проверяли! Но, как сообщает СК, задержали председателя Солигорского райисполкома Поскробко за коррупцию на старом месте работы! В ЖКХ? Или раньше? А как же проверки и те проверяющие? Как они проверяли и за что свой хлеб с икрой едят?

Получается, что Солигорском и районом, после того, как коррупционера Римашевского посадили, почти два года руководил коррупционер Поскробко?... Получается, что учил жить жителей стотысячного города и суровых солигорских шахтеров коррупционер? Охо-хо-шеньки!