Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов

20.06.2019, 18:17

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Михаил Пастухов

О «грабительском» постановлении правительства Румаса.

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» ведет сбор подписей против постановления правительства № 49 от 24 января 2019 года. Этим постановлением установлена оплата за проведение массовых мероприятий.

Насколько законно постановление и чего ждать от его реализации?

О чем петиция?

Подписанты коллективного обращения считают, что данное постановление ограничивает их право на свободу мирных собраний, гарантированное статьей 35 Конституции. Причем это ограничение распространяется на все массовые мероприятия, которые проводятся как гражданами, так и политическими партиями, религиозными и иными общественными объединениями. Правда, сделано исключение для мероприятий, проводимых по решению государственных органов.

В своем обращении составители вполне обоснованно признают постановление правительства дискриминационным и антиконституционным. При этом они резонно указывают на то, что работники милиции, как и врачи, получают зарплату за выполнение своих обязанностей из государственного бюджета и не вправе рассчитывать на какие-то «добавки» от граждан. К тому же право на мирные собрания гарантируется не только Конституцией страны, но и международными актами, которые Республика Беларусь в свое время ратифицировала и обязалась соблюдать.

Подписанты требуют отменить указанное постановление и предлагают урегулировать вопрос об оплате услуг милиции по охране общественного порядка лишь в отношении коммерческих массовых мероприятий (например, в связи с проведением концертов звезд эстрады, спортивных состязаний, выставок).

Собранные подписи будут переданы в совет министров и «палату представителей». Так сказать, для информирования. Я также совершил гражданский поступок и присоединил свою подпись к коллективному обращению. Теперь вместе со всеми подписантами буду ждать реакцию властей на наши справедливые требования.

Правозащитники также высказались

10 белорусских правозащитных организаций, в том числе Белорусский хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», Белорусский ПЭН-центр, правозащитная организация «Весна», высказали свое отношение к постановлению № 49 в совместном заявлении. Они, в частности, указали на тот факт, что организаторы шествия «Чарнобыльскі шлях» были вынуждены отозвать ранее поданную заявку в Мингорисполком. Причиной стала необходимость оплаты расходов на проведение данного мероприятия в сумме 5737 рублей. По этой же причине отказались от проведения первомайского собрания представители независимых профсоюзов.

В совместном заявлении правозащитные организации напомнили, что за отказ оплатить расходы на проведение Дня Воли от 24 марта в Минске его организаторов — Юрия Губаревича, Николая Козлова, Игоря Борисова и Ольгу Ковалькову — привлекли к ответственности по ч.2 ст.23.34 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовали каждого на 30 базовых величин (765 рублей).

По мнению составителей заявления, «...с принятием постановления № 49 ситуация с реализацией свободы мирных собраний гражданами ухудшилась еще больше, поскольку размеры затрат на их проведение, предусмотренные законодательством, представляют собой серьезную помеху в реализации гарантированных конституционных свобод».

Правозащитники потребовали от властей гарантировать гражданам возможность осуществления ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения, а также прекратить практику привлечения граждан к ответственности за реализацию конституционных прав и свобод.

К чему приведет постановление № 49?

Можно предположить, что не по своей воле правительство под руководством Сергея Румаса приняло это «грабительское» постановление. С одной стороны, расчет, видимо, делался на то, чтобы сбить волну протестного настроения в период подготовки избирательных кампаний. С другой стороны, проявился меркантильный интерес: заработать на организаторах массовых мероприятий, на которых возлагается вся полнота ответственности за ход и результаты акции.

Однако, как это часто бывает, разработчики постановления не все учли. Они распространили действие постановления буквально на все массовые мероприятия, проводимые под открытым небом и в помещениях. В итоге организаторы должны платить за услуги милиции по охране общественного порядка, а также врачам и дворникам. В зависимости от числа участников мероприятия сумма услуг колеблется от трех базовых величин (76,5 рубля) до 250 (6375 рублей).

За короткое время стало понятно, что текст постановления надо уточнить, ограничив сферу его применения. Но главный его недостаток в том, что требуется вносить немалые деньги за реализацию гарантированных Конституцией прав и свобод. По сути, это деньги из воздуха, или грабеж среди бела дня.

Получается, что правительство вопреки своей обязанности «...принимать меры по обеспечению прав и свобод граждан» (ст.107 Конституции) стало на путь нарушения прав и свобод граждан. Однако за издание явно неконституционного акта никто не несет ответственности. Молчит прокуратура, бездействуют органы предварительного следствия. Не проявляют инициативы субъекты, уполномоченные реагировать на каждый факт нарушения Конституции, в том числе «депутаты» «палаты представителей», Верховный суд.

В результате общественно-политическая жизнь в Беларуси замерла. Граждане вынуждены наблюдать за развитием событий из окон своих квартир, по телевидению и интернету. Митинги, собрания, шествия, демонстрации и даже пикеты стали запрещенными по причине установления на них высоких тарифов. Остается только надежда на участие в государственных праздниках, за которые пока поборы не установлены.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, sn-plus.com