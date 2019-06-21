Грибаускайте остается одним из главных кандидатов в президенты Европейского совета 2 21.06.2019, 16:26

Даля Грибаускайте

Лидеры Евросоюза ведут переговоры.

Кандидатурa президента Литвы Дали Грибаускайте остается одной из ведущих на пост президента Европейского совета.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AFP.

Премьер Бельгии Шарль Мишель и президент Литвы Даля Грибаускайте являются претендентами на пост президента Европейского совета, говорится в материале.

После переговоров в пятницу среди лидеров ЕС не нашлось поддержки для одного из ведущих кандидатов, выдвинутых партиями Европарламента на пост президента Еврокомиссии.

Франция выступила против выдвиженца Германии Манфреда Вебера, а фаворитом президента Франции Эммануэля Макрона остается переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, который не был среди трех отклоненных кандидатов. Однако на кандидатуру Барнье вряд ли согласится Берлин.

Вместе с тем президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что лидеры ЕС согласились, что для высших должностей должен быть пакет, отражающий разнообразие ЕС.

В связи с этим возможными кандидатурами на президента ЕК называли президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и премьер-министра Андрея Пленковича.

Болгарку Кристалину Георгиеву, бывшего еврокомиссара, который перешел на должность исполнительного директора Всемирного банка, также могут попросить вернуться из Вашингтона.