Грибаускайте остается одним из главных кандидатов в президенты Европейского совета

Грибаускайте остается одним из главных кандидатов в президенты Европейского совета2
- 21.06.2019, 16:26
Лидеры Евросоюза ведут переговоры.
Кандидатурa президента Литвы Дали Грибаускайте остается одной из ведущих на пост президента Европейского совета.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет AFP.
Премьер Бельгии Шарль Мишель и президент Литвы Даля Грибаускайте являются претендентами на пост президента Европейского совета, говорится в материале.
После переговоров в пятницу среди лидеров ЕС не нашлось поддержки для одного из ведущих кандидатов, выдвинутых партиями Европарламента на пост президента Еврокомиссии.
Франция выступила против выдвиженца Германии Манфреда Вебера, а фаворитом президента Франции Эммануэля Макрона остается переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, который не был среди трех отклоненных кандидатов. Однако на кандидатуру Барнье вряд ли согласится Берлин.
Вместе с тем президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что лидеры ЕС согласились, что для высших должностей должен быть пакет, отражающий разнообразие ЕС.
В связи с этим возможными кандидатурами на президента ЕК называли президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и премьер-министра Андрея Пленковича.
Болгарку Кристалину Георгиеву, бывшего еврокомиссара, который перешел на должность исполнительного директора Всемирного банка, также могут попросить вернуться из Вашингтона.