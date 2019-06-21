США потребовали созвать Совбез ООН из-за Ирана 21.06.2019, 19:23

Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Власти США запросили проведения заседания СБ ООН по Ирану. Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Вашингтон призвал созвать Совбез ООН 24 июня. Как отмечается, США намерены проинформировать СБ ООН о действиях в отношении Ирана. При этом Вашингтон планирует раскрыть детали расследования атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп остановил удар США по Ирану.