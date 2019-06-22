Девушка из Великобритании стала миллионершей благодаря занятию, на которое уходит пара часов в день 2 22.06.2019, 18:26

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ФОто: medialeaks.ru

Сара Хьюз нашла работу своей мечты.

Трудясь всего по 15 часов в неделю, она умудряется зарабатывать примерно большие деньги. Все благодаря коротким музыкальным зарисовкам, которые она записывает у себя дома, пишет medialeaks.ru.

Сара Хьюз из Синдерфорда, Англия, начинала рекламировать свои музыкальные навыки в Сети еще в 2013 году. Девушке нужен был дополнительный доход, потому что основной вид деятельности не приносил достаточно денег, рассказывает Metro. Но через какое-то время она бросила работу актрисы, а теперь зарабатывает больше 7 тысяч фунтов в месяц, записывая джинглы (музыкальные куплеты рекламного содержания).

Бизнес стал настолько успешным, что Сара смогла купить себе новый дом с тремя спальнями. Несмотря на огромную зарплату, она работает по три-четыре часа в день. Сама идея появилась у нее в голове во время учебы в музыкальном университете в Уэльсе. Уникальность девушки состоит в том, что для записи джинглов ей не нужна чья-либо помощь.

ФОто: medialeaks.ru

На одну музыкальную запись, которую делает Сара, уходит примерно 30 минут, не считая редактуры. За каждый трек девушка получает 200 фунтов.

Любовь девушки к музыке началась в 12 лет, когда она познакомилась с гитарой. А затем начала привносить эксперименты в свое творчество, добавляя звуки маракасов и мелодики. У Сары даже была своя музыкальная группа, с которой она выступала в школе.

Когда в 2012 году она окончила университет и вернулась в родной город, то долго не могла найти работу. В итоге устроилась в местный кинотеатр, а близкие говорили ей, что про музыкальную карьеру стоит забыть:

- Мне говорили, что карьера музыканта не самый лучший вариант. И однажды я поняла для себя, что они правы.

Стремясь заработать больше денег, Сара решила рекламировать свои навыки в интернете.

Накопив деньги, девушка купила себе хороший микрофон, который подключила к компьютеру, чтобы добавить вокал к музыке. Оснащенная новым оборудованием, она начала брать по 20 фунтов за готовое произведение, и вскоре заказы посыпались в невероятных количествах.

По словам Сары, самым большим источником дохода поначалу были подкасты и канал на YouTube. Помимо джинглов, она делает профессиональные озвучки, персонализированные рингтоны, а также записывает на заказ песни о любви.

Сейчас Сара довольна тем, что может зарабатывать большие деньги, занимаясь любимым делом, и ей больше не приходится в чем-то себе отказывать. Но во всем есть и свои минусы.