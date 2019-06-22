закрыть
22 июня 2019, суббота, 20:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Девушка из Великобритании стала миллионершей благодаря занятию, на которое уходит пара часов в день

2
  • 22.06.2019, 18:26
  • 2,280
ФОто: medialeaks.ru

Сара Хьюз нашла работу своей мечты. 

Трудясь всего по 15 часов в неделю, она умудряется зарабатывать примерно большие деньги. Все благодаря коротким музыкальным зарисовкам, которые она записывает у себя дома, пишет medialeaks.ru.

Сара Хьюз из Синдерфорда, Англия, начинала рекламировать свои музыкальные навыки в Сети еще в 2013 году. Девушке нужен был дополнительный доход, потому что основной вид деятельности не приносил достаточно денег, рассказывает Metro. Но через какое-то время она бросила работу актрисы, а теперь зарабатывает больше 7 тысяч фунтов в месяц, записывая джинглы (музыкальные куплеты рекламного содержания).

Бизнес стал настолько успешным, что Сара смогла купить себе новый дом с тремя спальнями. Несмотря на огромную зарплату, она работает по три-четыре часа в день. Сама идея появилась у нее в голове во время учебы в музыкальном университете в Уэльсе. Уникальность девушки состоит в том, что для записи джинглов ей не нужна чья-либо помощь.

ФОто: medialeaks.ru

На одну музыкальную запись, которую делает Сара, уходит примерно 30 минут, не считая редактуры. За каждый трек девушка получает 200 фунтов.

Любовь девушки к музыке началась в 12 лет, когда она познакомилась с гитарой. А затем начала привносить эксперименты в свое творчество, добавляя звуки маракасов и мелодики. У Сары даже была своя музыкальная группа, с которой она выступала в школе.

Когда в 2012 году она окончила университет и вернулась в родной город, то долго не могла найти работу. В итоге устроилась в местный кинотеатр, а близкие говорили ей, что про музыкальную карьеру стоит забыть:

- Мне говорили, что карьера музыканта не самый лучший вариант. И однажды я поняла для себя, что они правы.

Стремясь заработать больше денег, Сара решила рекламировать свои навыки в интернете.

Накопив деньги, девушка купила себе хороший микрофон, который подключила к компьютеру, чтобы добавить вокал к музыке. Оснащенная новым оборудованием, она начала брать по 20 фунтов за готовое произведение, и вскоре заказы посыпались в невероятных количествах.

По словам Сары, самым большим источником дохода поначалу были подкасты и канал на YouTube. Помимо джинглов, она делает профессиональные озвучки, персонализированные рингтоны, а также записывает на заказ песни о любви.

Сейчас Сара довольна тем, что может зарабатывать большие деньги, занимаясь любимым делом, и ей больше не приходится в чем-то себе отказывать. Но во всем есть и свои минусы.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип