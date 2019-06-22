Брестчане - чиновнику от экологии: Не будьте трусом, спуститесь с небес 1 22.06.2019, 21:41

Активисты позвали Горошко «кормить голубей».

Об этом сообщает Telegram-канал «Свiнцовая варта»:

«Уважаемые Брестчане! Завтра, 23 июня, в воскресенье, на 11-00 анонсирована встреча с председателем Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Горошко А.В. Встреча анонсирована без какого либо согласования с нами. Мы считаем, что это еще одно издевательство. И вот почему:

1. Горошко что, не знает, где мы встречаемся и обсуждаем эти проблемы? Знает.

2. Горошко что, не знает, что завод работает несмотря на запрет? Знает.

3. Горошко что, не знает, что ещё раньше председатель Брестского городского исполнительного комитета анонсировал встречу, на которой и он и Горошко будут присутствовать? Знает.

4. Горошко что, не знает, что в непосредственной близости от площади есть актовый зал и люди в нем могут собраться и это всем будет выгодно и удобно. Знает.

На основании вышеизложенного мы считаем, что он держит на за дураков и нас, граждан, не уважает - наверное, потому, как стал высоким "начальником"...

Уважаемый Александр Васильевич Горошко! Не будьте трусом, спуститесь с "небес", приходите ВЫ к нам, у нас есть очень много вопросов к вам. А мы - как всегда, в 12-00 кормим голубей и общаемся», - пишет Telegram-канал.