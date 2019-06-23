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Ученые объяснили, почему комары «любят» одних людей больше, чем других

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  • 23.06.2019, 10:43
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И дали практические советы о том, как стать «невидимым» для этих насекомых.

Комары ориентируются, в частности, на углекислый газ, чтобы найти свою «жертву». Когда мы выдыхаем, углекислый газ из наших легких не сразу смешивается с воздухом. За нами как бы тянется шлейф, привлекающий кровососущих насекомых, пишет издание Live Sience.

«Комары ориентируются на эти сигналы углекислого газа и держатся подветренной стороны, поскольку ощущают более высокие концентрации газа, чем обычно, в окружающем воздухе», — рассказал Джуп ван Лун, энтомолог из Вагенингенского университета в Нидерландах. По его словам, при помощи углекислого газа комары могут находить цель на расстоянии до 50 метров.

В тесных помещениях комары принимают во внимание множество факторов, которые отличаются у разных людей, в том числе температуру кожи, наличие испарений и цвет.

Ученые считают, что наиболее важными факторами, влияющими на выбор комара, являются химические соединения, образующиеся в колониях непатогенных бактерий, живущих на нашей коже.

«Бактерии преобразуют секреты наших потовых желез в летучие соединения, которые попадают в воздух, а затем и в обонятельную систему комаров», — добавил Джуп ван Лун.

Эти химические «букеты» включают в себя более 300 различных соединений. Они варьируются от человека к человеку в зависимости от генетических факторов и окружающей среды. Например, мужчины с большим разнообразием микрофлоры имели меньше шансов быть искусанными, чем мужчины с менее разнообразными бактериями на коже. Это показало исследование, опубликованное в 2011 году в журнале PLOS ONE. Кроме того, как поясняет Джефф Риффелл, доцент кафедры биологии в Вашингтонском университете, состав микрофлоры нашей кожи может меняться с течением времени у одного и того же человека, особенно если он болен.

Хотя у нас нет особой власти над микробами, Джефф Риффел дал другой совет, основанный на его исследованиях. По словам ученого, комары любят черный цвет, так что лучше носить что-нибудь более светлое.


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