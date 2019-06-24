В Грузии олигарх Иванишвили пообещал выполнить ключевое требование протестующих 24.06.2019, 12:07

Бидзина Иванишвили

Фото: 1tv.ge

Глава правящей партии «Грузинская мечта» выступил с заявлением.

Выборы парламента в Грузии в 2020 году пройдут в условиях пропорциональной системы и нулевого избирательного барьера.

Об этом заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1tv.ge.

"Главная причина, которая привела нас к этому, - это наше общество и особая готовность и желание молодых людей активно участвовать в управлении страной и брать на себя ответственность", - говорится в заявлении.

При этом Иванишвили отметил, что его партия "добровольно отказывается от преимущества, которое имеет "Грузинская мечта" при смешанной избирательной системе".

"Наша политическая команда готова начать широкие консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими партиями сразу после окончания текущей сессии", - добавил он.

Согласно конституции Грузии, избирательная система должна измениться на выборах парламента только в 2024 году.