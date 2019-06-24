Беларусь живет в «зоне без времени» уже четверть века 2 24.06.2019, 14:05

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А в Норвегии такую создать только хотят.

Как известно, счастливые часов не наблюдают. Но есть люди, которые не наблюдают часов, независимо от того, счастливы они или нет. Более того, именно разрешение не наблюдать эти самые часы может стать для них залогом счастья. Ну, или хотя бы спокойной жизни, пишет «Салiдарнасць».

Тем, кто живет в Северной Норвегии, не приходится говорить о времени ложиться спать, времени просыпаться или о любом другом времени вообще: летом солнце здесь светит круглосуточно целых 69 дней, и никто даже и не смотрит на стрелки часов. Незаходящее светило сводит к минимуму значимость часовых показаний, поэтому жители норвежского острова Соммарей (что в переводе, кстати, означает Летний остров) хотят создать «зону без времени».

Остров Соммарьой может стать первым в мире «местом без времени»

Полярный день на острове длится с 18 мая по 26 июля, и местные жители хотели бы отказаться от традиционной структуризации суток – чтобы быть более гибкими в планировании работы, учебы и отдыха. Пережив долгую полярную ночь с ноября по январь, когда солнце вообще не встает, они максимально используют летние месяцы, не обращая внимания на хронометры.

Пренебрежение традиционным временем позволило бы жителям острова – особенно студентам, работодателям и рабочим – максимально использовать драгоценные светлые месяцы, когда длится долгий полярный день. В жизнь без времени прекрасно вписывается и традиционный промысел островитян – морская рыбалка. Местные рыболовы проводят в открытом море чуть ли не круглые сутки, совершенно не обращая внимания на стрелки часов, так что домочадцы никогда не знают, когда ждать их домой.

Идею отказаться от времени подал местный житель Кьелль Уве Хвединг:

– Это немного безумно, но вместе с тем достаточно серьезно. Идея в том, чтобы расслабиться. Я видел людей, страдающих от стресса, потому что время на них давит. Летом у нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться.

Недавно на очередном городском собрании местные активисты, вдохновленные Хведингом, составили петицию о создании «свободной от времени зоны». После того, как под ней подписались десятки жителей Соммарея (всего на острове около 350 человек), Хвединг встретился с депутатом норвежского парламента Кентом Гудмундсеном и вручил ему заявление с подписями.

Кьелль Уве Хвединг (слева) передал петицию островитян представителю норвежского парламента Кенту Гудмундсену

Жители острова испытывают по этому поводу огромный энтузиазм, и его с ними разделяет вся Норвегия. Видео в поддержку идеи Хвединга набрало большое количество просмотров. А на перила моста, ведущего к Соммарею, люди начали вешать часы – так они показывают, что забывают о времени.

Если правительство страны одобрит петицию островитян, их ждут серьезные перемены: официальных часов работы не станет, как, собственно, и дедлайнов или прочих формальностей, определяемых точным моментом времени.

– Для многих из нас подписание этого документа будет означать формальное признание нашего образа жизни на протяжении многих поколений, жизни вне времени, – поясняет Хвединг.

Он уверен, что жизнь без времени принесет жителям острова только пользу: «Если Соммарей официально признают «зоной без времени», для нас это станет важной вехой, хоть и немного забавной. Мы будем еще счастливее! А еще это привлечет сюда тех, кто устал от стресса и хочет пусть ненадолго, но забыть о времени».

А что у нас?

Четверть века назад над нашим «клочком земли», взошло солнце жэстачайшэй стабильности, и «клочок» этот теперь даст фору любому Соммарею.

Если бы кто-то каким-то чудом уснул 25 лет назад, а затем просыпался лишь раз в году, у него возникло бы ощущение, что время в Беларуси остановилось: один и тот же оратор у руля, одни и те же бодрые рапорты по ТВ, одно и то же блуждание с писаной торбой совковых замашек, одна и та же тоска на лицах простых людей.

Разве что часики на каком-нибудь мостике по дороге в Дрозды пока что никто не вывешивает – ну так это дело времени, которое все равно стоит как вкопанное.