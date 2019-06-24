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Посол Германии записал видео на белорусском языке

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  • 24.06.2019, 15:18
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Петер Деттмар
Фото: kp.by

В нем он поблагодарил белорусов.

Посол Германии Петер Деттмар, который заканчивает свою дипмиссию в Беларуси, вместе с супругой Илькой Деттмар записал прощальное видео на белорусском языке. В нем пара благодарит белорусов за годы работы в Минске, пишет tut.by.

«Паважаныя сябры, для нас падышоў час вяртацца дадому. Мы дзякуем вам за цудоўныя гады разам з вамі ў Беларусі. Ну, усё, мы пайшлі», — говорят супруги Деттмар на своем видео.

В Минск Деттмар в качестве посла приехал в 2015 году, до этого, с 2009 по 2013, он был заместителем посла Германии в Беларуси.

Напомним, этим летом заканчиваются дипмиссии ряда европейских дипломатов, работающих в Беларуси. Из Минска уедет глава Представительства ЕС Андреа Викторин, посол Великобритании Фионна Гибб. Кто приедет на место Викторин, пока неизвестно, а вот посольство Великобритании возглавит Жаклин Перкинс, карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах.


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