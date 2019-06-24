Фотофакт: Как будет выглядеть логотип партии Вакарчука 2 24.06.2019, 17:43

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Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Вижуалы будут использованы в рекламе, образовании и полиграфии.

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук подал заявку на регистрацию изображения логотипа своей политсилы. Об этом свидетельствуют данные базы данных Укрпатента, пишет liga.net.

Согласно ему, Вакарчук планирует запатентовать два вижуала.

Использовать поданные к регистрации вижуалы Вакарчук планирует в рекламе, образовании и полиграфии.

Компания лидера политической партии «Голос» Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знака.