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Минздрав: Посол Сербии в Беларуси из-за жары потерял сознание и сломал ребра

  • 24.06.2019, 17:55
Велько Ковачевич

Велько Ковачевич остается в больнице.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщает, что состояние посла Сербии Велько Ковачевича стабильное, самочувствие значительно улучшилось, сообщает «Белсат».

О том, что сербскому дипломату 22 июня стало плохо и он попал в больницу, сообщили вчера СМИ.

«Причиной госпитализации в Больницу скорой медицинской помощи в Минске стала потеря сознания, что было обусловлено душном и жаркой погодой. Сознание было потеряно 22 июня 2019 года во время посещения В. Ковачевичем и другими работниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов», – подчеркнули в министерстве.

В Министерство здравоохранения говорят: потеряв сознание, посол получил травму – перелом ребер. Из-за этого возник пневмотарекс – присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки. Именно поэтому Ковачевич остается в больнице.

«Необходимое обследование для дифференциальной диагностики возможных причин обморока и вся врачебная помощь были оказаны на высоком профессиональном уровне», – говорят в Минздраве.


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