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В Беларуси готовится амнистия: стало известно, кого она коснется

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  • 24.06.2019, 20:12
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В МВД рассказали, кого освободят.

Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков внесен в «парламент», сообщила журналистам начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД полковник внутренней службы Жанна Батурицкая, передает БелТА.

Традиционно предлагается освободить лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями.

Отдельной категории осужденных предусмотрено сокращение срока на один год, а несовершеннолетним - на два года.

Амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Предлагается не распространять амнистию на тех, кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасным рецидивистам. Предполагается также, что амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определенные категории преступлений. Среди них преступления против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.


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