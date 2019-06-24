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Средний класс в РФ сократился до минимума за 15 лет

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  • 24.06.2019, 20:22
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Средний класс в России стал более бедным и уязвимым.

Средний класс пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка.

Доля среднего класса за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян.

Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.


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