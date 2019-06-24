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Италия примет зимнюю Олимпиаду 2026 года

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  • 24.06.2019, 21:45

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом объявил в понедельник, 24 июня, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает CNN.

На право провести зимние Игры 2026 года претендовала также Швеция.

Италия в своей истории примет зимние Олимпийские игры в третий раз. Кортина-д'Ампеццо приняла Игры в 1956 году. В 2006 году зимние Олимпийские игры состоялись в Турине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а зимние Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.


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