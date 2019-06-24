В Грузии возобновились протесты 24.06.2019, 22:02

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Протестующие требуют отставки главы МВД.

В столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента началась пятая подряд акция протеста. Об этом сообщает rbc.ua.

В ходе акции было объявлено, что хотя изменение избирательной системы является положительным шагом, протестующие не намерены расходиться пока в отставку не будет отправлен министр внутренних дел Георгий Гахария.

Среди выступающих была бывшая первая леди Мака Чичуа, жена бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили.

Как отметила Чичуа, она сама приняла решение прийти на акцию и что ее супруг вряд ли там появится.

"Очень сложно было смотреть на молодых людей, на их окровавленные лица… То, что я увидела, совершенно для меня непонятно. Как можно стрелять в молодых, чистых людей, которые хотят зафиксировать свой протест и свое видение", - заявила она.

Отметим, акции протеста в Грузии начались в прошлый четверг, 20 июня, после выступления в парламенте депутата Государственной думы Сергея Гаврилова. Активисты 21 и 22 июня снова выходили на митинги под здание парламента и выдвигали свои требования властям.