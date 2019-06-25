Правило «пяти секунд»: как достичь успеха в любом деле 25.06.2019, 9:49

Всего лишь сосчитав от пяти до одного, вы можете изменить свою жизнь.

Правило пяти секунд гласит, что нужно всего лишь посчитать от пяти до одного, чтобы начать действовать. Тогда вы сможете сделать даже то, на что не хватает желания или мотивации, пишет lifehacker.ru.

Как оно работает

Наверное, данный способ показался вам смешным и нереальным. Отсчитать пять секунд и суметь выполнить задуманное? Казалось бы, это абсолютно бесполезное правило. Однако практика показывает, что это не так.

Эффективность правила пяти секунд можно объяснить двумя причинами:

Вы ассоциируете отсчёт с выполнением какого-то действия. Когда вы досчитываете до одного, подсознательно воспринимаете это как финишную черту. А если вы при этом воскликнете «Вперёд!» или «Поехали!», это ещё больше поможет вам приступить к делу.

Вы стараетесь не противоречить себе и сдерживать свои обещания. Вы берёте на себя обязательство не врать другим и самому себе. Говоря кому-то, что рано встаёте, вы стараетесь поступать именно так. Иначе вы будете считать себя лжецом, даже если тот человек никогда не узнает правду.

Если вы пообещаете себе приступить к делу сразу же после отсчёта, это даст вам необходимый энергетический толчок.

Как его применять

Классический пример — подъём по будильнику. Вместо того чтобы ставить его на повтор каждые пять минут, досчитайте до одного и сразу же, не задумываясь, вставайте с постели.

На самом деле, правило пяти секунд пригодится вам в любых сферах жизни. Например, попробуйте применить его, если:

чувствуете, что можете сорваться и на кого-то накричать. После этого вы успокоитесь, тон разговора сменится на доброжелательный;

не можете начать какой-то проект. Если вы никак не заставите себя приступить к диплому, досчитайте до одного, откройте документ и начните писать;

боитесь позвонить кому-то. Просто наберите номер и начните разговор;

не решаетесь записаться к врачу. Вас останавливает страх, но разум твердит, что это необходимо для вашего здоровья.

Вы можете использовать правило так, как вам угодно. Оно поможет как в мелочах, так и в серьёзных свершениях.

Не забывайте, что самая сложная часть пути — это первый шаг. Затем вы приспособитесь к тому, что делаете, и перестанете бояться этих задач.