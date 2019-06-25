В Германии нашли уникальную золотую монету 1 25.06.2019, 12:44

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Клад обнаружили в Нижней Саксонии.

Римская золотая монета 4 века нашей эры, которая является уникальной, была обнаружена археологом-любителем в районе Штаде в Нижней Саксонии.

Матиас Глюсинг нашел монету возле Фреденбека. Эта местность известна своими доисторическими курганами, но она значительно северо-восточнее границ Римской империи. Монета была самой неожиданной находкой, пишет The History Blog, сообщает nv.ua.

Монеты подобные найденной очень редки, так как не предназначались для широкого хождения и чеканились в небольшом количестве.

Монета была выпущена императором Константом, младшим сыном Константина Великого. Еще при жизни отца Констант получил титул цезаря, а после его смерти разделил правление империей с двумя своими братьями: Константином II и Констанцием II. Монету изготовили в 342−343 годах в городе Сисция (современный хорватский Сисак), который был столицей провинции Паннония. Монетный двор в Сисции, был открыт в 262 году нашей эры и использовался в качестве императорского монетного двора до конца правления Грациана в 383 году нашей эры. Монеты, выпущенные там в течение 4-го века, имеют знак SIS или SISC.

Найденный в Германии золотой солид относится к монетам, которые чеканились в честь значимых событий: восшествия на престол нового императора, значимой военной победы, юбилея правления. На особой церемонии император награждал такими монетами своих приближенных. Среди найденных ранее образцов подобных монет многие имеют отверстия, означающие, что их носили на груди, подобно медалям.

Данную монету Констант велел изготовить, празднуя свою победу над франками в 342 году. Обнаружение этой монеты на севере в таком хорошем состоянии может свидетельствовать о том, что солид был подарен саксонскому военному вождю, который оказал решающую помощь римскому императору. Если это так, то это будет самое раннее археологическое свидетельство существования саксонской военной элиты в современной Нижней Саксонии.

«Есть убедительные доказательства того, что золотая монета была принесена в жертву в особом месте, для которого характерны небольшая вересковая пустошь, особая группа курганов, древняя тропа и впечатляющий холм», — говорит археолог из Штаде, Даниэль Неслер.

Монета была приобретена правительством и будет выставлена в музее Stade Schwedenspeicher.