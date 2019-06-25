«Транснефть» выплатит Казахстану компенсацию за грязную нефть 25.06.2019, 13:50

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Согласованы механизм и суммы.

Концерн "Транснефть" компенсирует казахстанским грузоотправителям ущерб, причиненныйотгрузкой загрязненной нефти в порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба компании "Казтрансойл" во вторник, 25 июня. Договоренность об этом достигли главы предприятий Димаш Досанов и Николай Токарев на заседании правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти, прошедшего в Санкт-Петербурге 20 июня, сообщает dw.com.

"Транснефть" предложила механизм компенсации, который "существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть", отметил генеральный директор казахстанского национального оператора. По его словам, "детали механизма и сумма выплат будут представлены заинтересованным сторонам в установленном порядке". Досанов считает, что "Транснефть" "отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий".

Перебои в экспорте российской нефти по "Дружбе"

В конце апреля Россия из-за загрязнения нефти столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В нефти было обнаружено высокое содержание хлоридов. В середине мая замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов указал на то, что объем казахстанской нефти, испорченной при транспортировке по трубопроводу "Дружба", составил порядка 600 тысяч тонн.

В свою очередь Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро.