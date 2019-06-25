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Богдан Яременко: Чем ближе страны к России, тем лучше они понимают ее угрозу

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  • 25.06.2019, 14:21
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Богдан Яременко

Феномен российского влияния на европейскую политику должен быть изучен.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила возможность России направить своих депутатов в ассамблею. После напряженных дебатов за резолюцию проголосовало 118 депутатов, против - 62. Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.

Сайт Сharter97.org попросил прокомментировать решение ПАСЕ директора фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко.

- Я вижу тут несколько аспектов. Один из них - внутренний, в рамках самого Совета Европы. Этим решением публично были поставлены под сомнения приоритеты и принципы самой институции. Приоритет бюджета был поставлен выше принципов. Это будет иметь последствия для организации. Плюс - снятие любых возможностей Совета Европы задействовать какие-то мероприятия для влияния на нарушителей прав человека. Этим будут пользоваться все. Возвращение делегации России обострило и оголило давно существующие проблемы эффективности. Я думаю, уже можно ставить вопрос о том, что ПАСЕ переживает институциональный кризис.

Второй аспект - влияние на реальную ситуацию в войне Украины и России. Все решения, принятые Советом Европы, остаются в силе. ПАСЕ, я надеюсь, сохранит возможность принимать новые. Другое дело, что их цена и значение уже подорваны. Остаются все санкции, принятые организацией против России. Некоторые эксперты считают, что возвращение российской делегации в ПАСЕ будет началом пересмотра всей политики санкций, но я так не считаю. Понятно, что политика санкций - прерогатива национальных государств и они могут изменить ее в любое время, но пока быстрого изменения политики Европы и ЕС по отношению России нет.

Делегаты подтверждают существующие санкции, не признают оккупации Крыма. Понятно, что Совет Европы не имел никакого отношения к миротворческих процессам, медиации переговоров между Украиной и Россией, даже к реальной ситуации на линии фронта он не имеет никакого отношения. Поэтому решение никак не повлияет на поведение сторон и реальную ситуацию. Конечно, ситуация не приятная, но я не склонен ее драматизировать.

- Принципиальную позицию на голосовании показали депутаты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Говорит ли это о чем-то?

- Большинство стран Европы имеет пророссийские фракции в парламенте или их представителей. Мы об этом знали, а голосование еще раз это подчеркнуло. В контексте гибридно-информационной войны, которую ведет Россия против Евросоюза, против Трансантлантического единства между странами Европы и США, этот феномен должен быть изучен.

В остальном - все достаточно ожидаемо. Чем ближе страны к России, чем больше у них опыт трагического взаимодействия с Российской империей, СССР, тем лучше они понимают угрозу, которую несет РФ в контексте войны в Украине, оккупации Крыма, большее желание активнее реагировать. Чем меньше опыта подобного взаимодействия, тем они менее чувствительны к таким проблемам. Кроме того, мы видим активный спарринг Франции и Германии, где бизнес элиты диктуют свою позицию политическим элитам, в том числе - и представителям в ПАСЕ.

На мой взгляд, под очень двусмысленными слоганами о необходимости диалога с Россией, продвигается мнение, что «торговля - важнее принципов».


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