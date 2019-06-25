В Беларуси повысили цены на книги замечаний и предложений

В Беларуси повысили цены на книги замечаний и предложений2
- 25.06.2019, 14:48
В последний раз они дорожали в 2015 году.
В Беларуси повышают стоимость книг замечаний и предложений, которые должны быть в наличии у организаций и индивидуальных предпринимателей. Повышение цены предусмотрено постановлением Совмина № 29 от 14 июня этого года, сообщает tut.by.
Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоить 5,5 рубля. Сейчас — 4 рубля.
В последний раз стоимость книг замечаний и предложений повышали в 2015 году.